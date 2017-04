Bouwplan voor een sportcomplex in de gemeente Westland

De voorzitters van tennisclub MLTV ’90 en Sportclub Monster zien het helemaal voor zich. Twee clubs die samen een hoge tribune delen op één groot sportpark. En daaronder ruimte voor bijvoorbeeld kinderopvang en fysiotherapie. Maar hoeveel gaat dat bouwplan kosten?

De voorzitters Laura Braun en Joop Bruers spraken op 18 april jl. in tijdens een vergadering van de gemeente Westland.

Minder verkeer

Het sportcomplex zou in Monster-Noord moeten worden gebouwd omdat daar de bouw van 1.500 woningen staat gepland. De bewoners hebben dan hun clubs lekker dichtbij. Zij hoeven dan ook geen grote afstanden af te leggen om te gaan sporten. Dat zorgt ook voor minder verkeer want iedereen kan de fiets naar de club pakken.

Tribune met voorzieningen

Eén hoge tribune zou aan de ene kant uitzicht moeten bieden op het voetbalveld en aan de andere kant op de tennisbanen. Eronder zouden voorzieningen kunnen komen zoals kinderopvang, een fitnesscentrum en fysiotherapie. MLTV ’90 stelt dat op de huidige locatie van de club “parkeren maar behelpen is.” En de tennisbanen liggen in een woonwijk waardoor de club maar beperkt open mag blijven.

Subsidie

VVD Westland heeft een motie ingediend om het bouwplan te steunen en met de clubs een plan van aanpak op te stellen. Daarvoor zou de gemeente subsidie moeten verlenen. De fractie van de VVD krijgt steun van GemeenteBelang Westland, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Westland Verstandig.

Bouwplan breder maken

Sportwethouder Mohamed el Mokaddem kan ‘redelijk meegaan’ met de motie. Hij zou echter ook de tafeltennisverenging en sporthal de Wielepet bij het bouwplan willen betrekken. Hij ziet de intense samenwerking tussen de voetbal- en de tennisclub slechts als een eerste stap in de totaalvisie op sport.

Voorbereiding en financiering

El Mokaddem gaat met de clubs verder praten. Hij wil in augustus de tijdlijn van de voorbereidingen van het bouwplan in beeld hebben. Hij wil over 6 maanden ook precies weten hoe de financiering van het plan eruit zou gaan zien. Want een bouwplan is mooi maar wat het moet gaan kosten is onduidelijk.

