Bouw nieuwe en renovatie oude sporthal Diemen

Diemen laat een nieuwe sporthal bouwen maar ook de huidige sporthal Diemen renoveren. De opdracht, die door Wind Design + Build is gewonnen, vraagt een investering van 6.800.000 euro.

De start van de bouw en renovatie staat gepland voor begin 2021. De nieuwe hal is naar verwachting eind 2021 gereed. De renovatie van sporthal Diemen moet medio 2022 klaar zijn.

Duurzame sporthal Diemen

Van de vier inschrijvers kreeg Wind Design & Build de opdracht. Sportwethouder Jeroen Klaasse en directeur Roelof Wind ondertekenden deze in sporthal Diemen. Klaasse: “De nieuwe hal is duurzaam en biedt de binnenclubs veel extra’s. Tussen beide sporthallen komt een nieuwe kantine die goed zicht geeft op het speelgebied.”

De transparante gevels en de entree aan de parkeerplaats, verbeteren de sociale veiligheid. In 2022 staat er in Diemen één indoor sportcomplex dat weer 40 à 50 jaar mee kan. Dit project is een goed voorbeeld van de verduurzaming van gemeentelijke vastgoed.”

Grote C.2 sporthal

In overleg met de clubs is gekozen voor een zogeheten C.2 sporthal. De hal is 48 meter lang, 28 meter breed en 7 meter hoog. Hierdoor is deze geschikt voor 26 tafeltennistafels en 9 badmintonvelden. Maar net zo goed voor 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld.

Met name de mogelijkheid voor 3 basketbalvelden was bij de halkeuze van groot belang. In een kleinere C.1 hal past namelijk maar 1 basketbalveld.

De clubs kunnen gebruik gaan maken van beide hallen. De gemeente heeft ook gehoor gegeven aan hun wens voor een verenigingsruimte in de hal. De nieuwe sporthal biedt ook mogelijkheden voor de BSO Popeye.

Duurzaam en energieneutraal

Diemen laat de nieuwe sporthal duurzaam en energieneutraal bouwen. De gemeente laat de oude, bijna energie neutrale, hal duurzaam renoveren. De verwarming van het hele complex geschiedt niet meer met aardgas.

Diemen laat beide hallen grondig isoleren en voorzien van warmtepompen. Dit moet 85% rendement voor de terugwinning van warmte opleveren. Op de daken komen zonnepanelen en sedum te liggen. Sedum is een plant die warmte en geluid isoleert en de levensduur van een dak verlengt.

Follow @Allesportzaken