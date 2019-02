Westermar sporthal in Burgum zal worden gebouwd

Een aantal raadsleden klaagden over de informatievoorziening. Zij vonden dat het besluit hen door de strot werd geduwd maar de kogel is door de kerk. Er komt een nieuwe Westermar sporthal in Burgum.

De raad koos voor de dure variant van bijna 10 miljoen euro. De goedkope variant van de nieuwe Westermar sporthal van 8 miljoen euro werd nauwelijks besproken.

Gemeenteraad moest snel besluiten

De oude Westermar sporthal brandde in 2017 af. De schade was groot maar de verzekeringsmaatschappij keerde 3,8 miljoen euro uit. De gemeente lastte met spoed een extra raadsvergadering in. Tytsjerksteradiel wil dit bedrag snel gebruiken dus moest de raad met enige spoed een besluit nemen. Voor 1 oktober 2019 moet namelijk met de bouw van een nieuwe sporthal zijn begonnen.

Sportcafé Westermar sporthal

De leden van de gemeenteraad waren met name geïnteresseerd in het sportcafé in de duurdere variant. De twee fuserende voetbalclubs van Burgum gaan dit café namelijk exploiteren en betalen daaraan maar liefst 800.000 euro mee.

Het probleem is dat daarvoor uitsluitend een intentieverklaring is ondertekend. Dat baart sommige raadsleden zorgen want dat is voor nu ook het enige. De gemeente betrekt alle lokale sportclubs die de sporthal zullen gaan gebruiken.

KHN vreest oneerlijke concurrentie

Koninklijke Horeca Nederland heeft kritiek over de gang van zaken en is bang voor oneerlijke concurrentie. Kantines mogen doorgaans namelijk tot 2 uur open blijven. KHN wil weten hoe het met de openingstijden staat. De organisatie vindt de toekomstige gang van zaken niet duidelijk als straks alle sportclubs gezamenlijk de kantine gaan gebruiken.

Meerdere raadsleden gaven aan het gevoel te hebben met de rug tegen de muur te staan. Maar ondanks de ‘losse eindjes’ ging de meerderheid toch met ‘een wat rammelend raadsvoorstel’ akkoord. En daarmee is de ontwikkeling van de nieuwe Westermar een feit.

