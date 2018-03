Beweegbox Amstelveen te duur voor FIT ’84 en ODIN

Nabij het Amstelveen College wordt een hal gebouwd voor de turnverenigingen FIT ’84 en ODIN. De huur van deze ‘Beweegbox’ blijkt echter zo hoog dat de clubs deze helemaal niet kunnen betalen.

Minimaal het dubbele

De verenigingen FIT ’84 en ODIN willen fuseren om de lasten door meer schouders te laten dragen. Maar de huur voor de Beweegbox ligt minimaal op het dubbele van wat de clubs kunnen betalen. Zelfs als de contributie met meer dan 10% wordt verhoogd.

Financiële ramp

“De nieuwe turnhal zal ergens in dan komende weken worden opgeleverd zonder dat een club daar in trekt. Dat zou financieel een ramp zijn voor de gemeente en het Sportbedrijf want sportaccommodaties wil je niet bouwen om leeg te laten staan.”

Voortbestaan onzeker

VVD-raadslid Rob Ellermeijer: “De clubs moeten uit hun huidige accommodaties vertrekken omdat die worden gesloopt. Als het Sportbedrijf, de gemeente en de clubs geen oplossing vinden voor dit huurprobleem, is het voortbestaan van de clubs onzeker.”

Behouden

Ellermeijer wil dat de turnsport in Amstelveen behouden blijft. “Er moet in overleg een oplossing worden gevonden voor dit probleem.” Hij gaat hiervoor op 14 maart via de commissie B&S in de gemeenteraad aandacht vragen en vragen stellen aan wethouder Peter Bot.

