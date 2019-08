AZ Stadion dak overbelast door zonnepanelen?

Een deel van het dak van het AZ Stadion is ingestort. Er rijzen nu twijfels over de extra belasting door de 1.725 in 2015 aangebrachte zonnepanelen. Die zouden volgens deskundigen de oorzaak zijn van het instorten.

Het dak boven de Molenaars tribune van het AZ Stadion stortte op 10 augustus in na een harde windstoot. Op dat moment was er niemand in het stadion dus er vielen geen gewonden.

AZ Stadion is relatief nieuw

Het AZ Stadion is een vrij jong gebouw. Het werd in 2006 opgeleverd door aannemer Midreth. In 2014 voegde Smits Bouwbedrijf onder de tribune van het stadion ruim 3.000 m² verhuurbare ruimte toe. Het stalen dak bleef bij die operatie ongemoeid. Maar een jaar legde een installateur in een verduurzamingsoperatie 1.725 zonnepanelen op het dak.

Het onderzoek naar de oorzaak richt zich voorlopig op de invloed het gewicht van de zonnepanelen. Het gewicht van 10 tot 20 kilogram per m² zonnepanelen lijkt niet zo groot. Maar de extra belasting kan voor voortijdige spanningsbreuken in de bouwverbindingen zorgen.

Er gaan ook geruchten dat in 2005 ambtenaren van bouwtoezicht onder druk zijn gezet om de ontwerpen goed te keuren. Twijfels zouden destijds onder politieke druk zijn weggewuifd.

Verkennend onderzoek

De Onderzoeksraad heeft in elk geval aangekondigd een verkennend onderzoek te zullen starten. De raad onderzocht destijds ook de instorting van het dak van de Grolsch Veste in Enschede. Daarvan stortte een deel in tijdens de bouw.

Ondertussen roeren ook politici zich al. “Er hadden tientallen doden kunnen vallen”, stelt Kamerlid Daniel Koerhuis tegen NH Nieuws. Hij wil daarom een kamerdebat over de toedracht. “Ik ben erg geschrokken want het AZ Stadion is relatief nieuw”, aldus Koerhuis.

Hij wil met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken om de tafel. De directie van AZ zoekt intussen nu naarstig alternatieve locaties om de wedstrijden de komende week te kunnen spelen.

