Vertraging oplevering van Amerena in Amersfoort

De oplevering van de Amerena in Amersfoort loopt zeker drie maanden vertraging op. Dat heeft de gemeente laten weten aan de sportclubs die begin 2018 hun intrek in het complex zullen nemen.

Olco-Sportsphere De opening van de Amerena stond rond de jaarwisseling in de planning. Dit wordt nu op zijn vroegst april 2018. Aannemerdurft nu nog geen nieuwe datum noemen.

Leveranciers en personeel

Volgens Olco heeft de vertraging diverse oorzaken. Enerzijds hebben niet alle leveranciers tijdig aan hun verplichtingen voldaan, anderzijds is het steeds lastiger om goed personeel te vinden.

Schriftelijke vragen

Raadslid Ben Stoelinga heeft direct schriftelijk vragen gesteld aan sportwethouder Hans Buijtelaar. Hij wilde graag weten sinds wanneer BenW op de hoogte is van de vertraging en waarom de gemeenteraad nog van niets wist.

Veilig doorsporten

Amersfoorters kunnen tot de opening van Amerena gebruik blijven maken van hun huidige accommodatie. “Maar blijft het Sportfondsenbad nu ook langer open dan was gepland? En is dat nog wel verantwoord en veilig”, zo wil Stoelinga weten.

Sinds een week

BenW van Amersfoort laat weten pas sinds 24 juli van de vertraging rond de Amerena op de hoogte te zijn. Aannemer Olco gaf toen aan de opleveringsdatum van uiterlijk 24 november niet te halen. BenW heeft daarover vervolgens overleg gevoerd met Olco.

Kozijnleverancier

Ook het onderdeel staalconstructies heeft vertraging opgelopen als gevolg van de uitgebreide controles. En de leverancier van de buiten- en binnenkozijnen bleek tijdens de productie financieel niet gezond te zijn. Het gevolg hiervan is een vertraging in de planning.

Extra kosten Amersfoort

Door de vertraging lopen de kosten voor de gemeente langer door. En ook het nog even open houden van het Sportfondsenbad, zwembad Liendert en sporthal Schuilenburg zal extra geld gaan kosten.

Maar in het contract met Olco staat een boetebeding bij overschrijding van de afgesproken opleverdatum. Daarom is de gemeente met Olco in gesprek gegaan over de financiële consequenties van de vertraging.

