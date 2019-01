Zwembad Valkenhuizen in Arnhem komt er toch

In juni 2018 werd de aanbesteding van zwembad Valkenhuizen stopgezet. Geen van de twee inschrijvende aannemers bleek in staat om het zwembad voor 12 miljoen euro neer te kunnen zetten.

Na stopzetting van de aanbesteding is Arnhem met de aannemers gaan praten. Vanaf die maand is geprobeerd om wijzigingen door te voeren om de bouw toch mogelijk te maken.

Toch gunning bouw zwembad Valkenhuizen

De gemeente meldt nu dat de bouw toch is aanbesteed en dat de aannemer al dit voorjaar start met de voorbereidingen voor de bouw van het zwembad. Na onderhandelingen met beide partijen is het project op 2 januari voorlopig gegund. Definitieve gunning zou al half januari kunnen plaatsvinden.

Het zwembad krijgt dezelfde kwaliteit en functionaliteit als het oorspronkelijke ontwerp. De aannemer kan nu, na enkele aanpassingen, wel binnen het budget bouwen. De bouwer zal zwembad Valkenhuizen gasloos neerzetten, optimaal isoleren en voorzien van zonnepanelen.

Herschikking ruimtes

De financiële ruimte is o.a. gevonden door een herschikking van de ruimtes in het gebouw. Maar de aannemer laat ook andere installaties inbouwen, de entree van het zwembad verkleinen en andere bouwmaterialen gebruiken. Wat ook geholpen heeft is dat de aannemers meer tijd hadden om te onderhandelen met hun leveranciers.

Sportwethouder Jan van Dellen is blij dat zwembad Valkenhuizen toch zal worden gebouwd. “Eind 2020 kunnen Arnhemmers al hun eerste baantjes trekken in het nieuwe zwembad.” Of de keuze van andere installaties en materiaal niet van invloed zijn op het resultaat, is een aanname van de gemeente Arnhem.

