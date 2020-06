Reehorst sporthal in Ede wordt later aanbesteed

HV Reehorst en CKV Reehorst ’45 stellen de bouw van de Reehorst sporthal even uit. “Er is ook nog geen naam voor de sporthal gekozen”, stelt vertegenwoordiger Leo de Wit. “Maar er is zeker geen sprake van afstel.”

De installatie van de warmte- en luchtbehandeling, de kwaliteit van de vloer plus de bergruimten vragen nog aandacht. Inkoop specialist Michel Meijwes begeleidt het proces dat een de aanbesteding moet gaan opleveren.

“Wij zetten punt voor punt alles op een rijtje en laten het bestek door een adviesbureau toetsen.” Daarna buigen de besturen van twee clubs zich over de financiële gevolgen van het ontwerp.

De start van de bouw van de Reehorst sporthal is niet ver meer weg. De crowdfunding actie van de twee clubs loopt prima. Mede door de activiteiten van de leden staat de teller al op ruim 12.000 euro. En dat bedrag loopt nog wel verder op want er lopen nog een aantal projecten.

“En er is meer goed nieuws te melden”, stelt De Wit. “Het Rabobank Coöperatief Fonds draagt namelijk 12.500 euro bij aan de bouw. Penningmeester Maurice van Monfort heeft zich daarvoor met succes ingespannen.

Zowel de hand- als korfbalvereniging moeten nog even elders trainen en hun wedstrijden spelen. “Ik blijf ook namens mijn collega Mark Smidt positief. Die Reehorst sporthal komt er linksom of rechtsom echt wel”, zo stelt De Wit. “En ik sta achter het uitgangspunt van de bouwcommissie dat kwaliteit boven haastwerk gaat.”

