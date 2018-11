Leidse ijsbaan wordt misschien toch 333 meter

De Leidse regio krijgt misschien toch een ijsbaan van 333 meter. Volgens de fracties in de gemeenteraad van Leiderdorp biedt een Leidse ijsbaan van deze lengte meer perspectief dan een baan van 250 meter.

BenW van Leiden heeft definitief besloten om een 250 meter lange ijsbaan te laten bouwen. En dat tegen de wil in van de schaatsclubs. Maar definitief lijkt toch niet zo definitief te zijn.

Twijfelende regiogemeenten

De Stichting IJshal is er nog niet gerust op. Voor de aanleg van een 333 meter ijsbaan moet namelijk 3,2 miljoen euro worden gevonden. Eind oktober was er van de 14 regiogemeenten pas een toezegging binnen voor 680.000 euro.

De meeste regiogemeenten hebben namelijk nog geen beslissing genomen. Grote bijdragers zoals Alphen aan de Rijn en Katwijk aarzelen nog. Samen hadden deze twee gemeenten ruim een miljoen euro bij elkaar moeten brengen.

De woordvoerder voor de Leidse ijsclubs, Jeroen Straathof, gaf in januari van dit jaar al aan dat de clubs liever een 333 meter ijsbaan hebben.

Besluit Leidse ijsbaan is nog geagendeerd

De ogenschijnlijke onmacht van de regiogemeenten om een besluit te nemen, was dan ook aanleiding voor de keuze van de Leidenaren.

Jos Arts is voorzitter van de Stichting IJshal Leiden. Hij stelt dat het besluit van het Leidse college nog op de agenda komt in een commissievergadering. Arts gaat er vanuit dat pas op 24 januari as. echt een uitvoeringsbesluit over de Leidse ijsbaan wordt genomen.

Officiële wedstrijden

Het lijkt erop dat er in de gemeente Leiderdorp animo bestaat om over de brug te komen met een bijdrage van 169.000 euro. De fracties in de gemeenteraad zijn er van overtuigd dat een baan van 333 meter, waarop officiële wedstrijden gereden kunnen worden, meer perspectief biedt dan een van 250 meter. Er moet dus nog stevig worden gelobbyd voordat de aanbesteding in maart 2019 een feit is.

Follow @Allesportzaken