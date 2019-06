Aanbesteding zwembad- en ijshal Leiden mislukt

De gemeente Leiden heeft de aanbesteding voor zwembad De Vliet en de ijshal stopgezet. Dat schreef BenW op 11 juni jl. aan de Leidse gemeenteraad. De reden is dat er geen inschrijvingen zijn ontvangen.

Eind januari startte de aanbesteding voor ontwerp, bouw, onderhoud en energietransitie. Tijdens de voorselectie meldden twee consortia zich die zich beide onlangs terugtrokken.

Geen passend aanbod

De eerste partij schreef niet in vanwege een gebrek aan capaciteit. De tweede liet weten geen passend aanbod te kunnen doen. Leiden had voor 27 miljoen een uitvraag in de markt gezet en zit nu met een probleem.

Er zijn een paar oorzaken aan te wijzen voor het ontbreken van inschrijvingen. De geïntegreerde aanbestedingsvorm kent risico’s voor onderhoud en energie. De gemeente legt het risico nu namelijk gedurende twintig jaar geheel bij de markt neer. Dit wordt de twee partijen kennelijk als ‘te riskant’ beoordeeld.

Te risicovol project

Het college heeft een analyse laten maken. Aannemers blijken, op basis van een geïntegreerd contract, niet geïnteresseerd te zijn in zo’n groot en complex werk. “Deze contractvorm is voor hen te risicovol ten opzichte van het te behalen rendement.”

“Veel aannemers zitten bovendien aan de maximale capaciteit. Om die reden schrijven zij zeer selectief in op nieuwe aanbestedingen”, zo staat in de brief aan de raad.

Nieuwe aanbesteding

Begin 2018 kreeg sportwethouder Paul Dirkse veel kritiek op zijn accommodatieplannen. De sportclubs en sporters waren toen al bang dat Leiden accommodaties wilde gaan bouwen die net niet goed genoeg waren. Ook werd Dirkse verweten dat hij zich niet aan de Warmtevisie zou houden.

Het college gaat nu dus bekijken hoe het project opnieuw kan worden aanbesteed. BenW zal de gemeenteraad hierover informeren zodra dat duidelijk is. Ook zal BenW dan aangeven welke consequenties deze aanbesteding zal hebben. Waarschijnlijk zal de gemeente de contractvorm, de doorlooptijd en de projectkaders moeten aanpassen.

Follow @Allesportzaken