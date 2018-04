Aanbesteding zwembad in Vroomshoop stopgezet

De aanbesteding voor het zwembad in Vriezenveen is afgeblazen. GemeenteBelangen Twenterand (GBT) heeft na de GR2018 een raadsmeerderheid en de bouwopdracht geannuleerd.

Eind 2017 berichtte GBT (12 van de 23 raadszetels) dat het toenmalige college zich niet aan zijn woord had gehouden. Het project zou veel extra kosten met zich gaan meebrengen.

Grondaankoop

GBT gaf aan dat die kosten vooral in de grondaankoop zitten. “Er is maar 5.000 m² nodig die ongeveer 210.000 euro zouden kosten maar het college kocht 20.000 m² voor bijna 5 ton.”

Aanbesteding was een strijdpunt

De gemeente Twenterand heeft een overdekt zwembad ‘de Stamper’ in Vriezenveen en het ‘Aquapark de Zandstuve’ in Vroomshoop. Een strijdpunt was nu de locatie van het uit te voeren werk. Het college besloot om de Stamper te verbouwen, maar GBT had liever gezien dat de Zandstuve zou worden overdekt.

Vuilstort

N.a.v. een locatieonderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau Synargis, heeft de Stamper een voordeel. Om daar te gaan bouwen hoefde het bestemmingsplan namelijk niet te worden aangepast. Dat zou noodzakelijk zijn vanwege het feit dat de maximaal toegelaten bouwhoogte slechts 5 meter bedraagt.

Maar ook is een deel van de grond van het plangebied in gebruik geweest als vuilstortlocatie. De locatie is niet gesaneerd en alleen maar afgedekt. Als die locatie zou worden ontwikkeld zou eerst een kostbare sanering noodzakelijk zijn.

Veel duurder

GBT fractievoorzitter Mark Paters stelt dat, als de aanbesteding zou doorgaan, de inwoners voor de kosten zouden moeten opdraaien. “Die zouden veel meer moeten betalen voor minder. Want een nieuw overdekt bad in Vriezenveen-Noord zou alleen één 25-21 meter bad krijgen.”

Nieuw besluit

De aanbesteding was vrijwel afgerond. Het vorige college had de deadline op verzoek van een van de inschrijvers, opgeschoven tot na de verkiezingen. Omdat de gemeenteraad in december 2016 formeel besloot het zwembad te laten bouwen, moet er nu een besluit genomen worden om dit stop te zetten.”

