Moet De Steur in Kampen warmer en langer open?

Het zwembad De Steur in Kampen is sinds 2 januari 2017 open. Een mooi moment maar niet iedereen blijkt enthousiast. De beperkte openstelling van het zwembad baart sommigen zorgen. En het zwemwater zou bovendien te koud zijn, met name voor wat ouderen.

Abonnees kunnen in het zwembad maar beperkt terecht. Het bad is iedere dinsdag pas vanaf 18:00 uur open voor banenzwemmen. En de rest van de dagen alleen maar voor doelgroepen.

Openstelling en watertemperatuur

De gemeente kreeg het verzoek om de openstelling en watertemperatuur van De Steur nog eens te bekijken. “Voor velen is de lage watertemperatuur niet fijn en een reden om niet meer in dit bad te gaan zwemmen. Banenzwemmen kan in vrij koud water maar voor recreatief zwemmen is wat warmer water prettiger”, aldus de verzoeker.

Exploitatie van De Steur

Sportwethouder Geert Meijering zegt dat de exploitatie inderdaad krapper is dan vroeger. “BenW en de gemeenteraad van Kampen hebben gekozen voor een kleiner zwembad met een risicodragende exploitatie. Winsten en tekorten van De Steur zijn voor rekening van Sportfondsen Kampen. De gemeente zal geen tekorten meer bijpassen, zoals vroeger.”

Extra’s zijn aan Sportfondsen

Meijering: “In de aanloop naar de aanbesteding is een programma van eisen opgesteld. Hierin staat waar de exploitant van De Steur ten minste aan moest voldoen. Daarom bepaalt nu Sportfondsen, en niet meer de gemeente, welke extra’s het zwembad naast de afgesproken voorwaarden wil bieden.”

Praten over aanpassingen

“We hebben afgesproken dat de tarieven marktconform moesten zijn. Ik denk dat de tarieven die Sportfondsen hanteert t.o.v. andere baden, niet veel afwijken. “Bovendien is de prijs van een los kaartje voor De Steur vrijwel gelijk aan de prijs in het vroegere bad. Ik begreep van de directie van Sportfondsen dat zij best over aanpassingen willen praten, mits deze maar kostendekkend zijn”, aldus Meijering.

Volg ook @Allesportzaken