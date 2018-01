Vrijwilligers runnen sporthal de Veerburg goedkoper

Vrijwilligers van clubs die regelmatig gebruik maken van sporthal de Veerburg in Anna Paulowna, hebben sinds begin dit jaar de exploitatie van de gemeente Hollands Kroon overgenomen. En dat doen zij een stuk goedkoper.

De verwachting is dat de kosten voor het beheer van de sporthal jaarlijks zeker zullen halveren.

Eerste winst al te pakken

“Behalve het salaris van een ambtenaar dat nu wordt uitgespaard, hebben we de eerste winst al te pakken. Wij hebben namelijk het schoonmaakcontract aan laten passen”, stelt Wim Völker. Hij is voorzitter van gymnastiekvereniging Dokev en een van de drie mensen die nu de scepter zwaait in de Veerburg.

Helft van het oude tarief

De andere verenigingen zijn sv Kleine Sluis (handbal, korfbal en zaalvoetbal) en judovereniging De Uitkomst. Noorderkwartier N.V. verzorgt de schoonmaak van de grote sportzaal, de toneelzaal en de douches/toiletten. Het tarief dat daarvoor is afgesproken, is zo’n beetje de helft van het oude tarief.

Voorlopig mogen wij doordraaien

“Voorlopig mogen wij heel 2018 op deze manier doordraaien om sporthal de Veerburg open te houden. En dat terwijl een sportseizoen vaak halverwege het jaar start en eindigt”, aldus Völker. “Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de nieuwe raad van Hollands Kroon wel een besluit nemen over 2019.”

Het horecagedeelte in de Veerburg staat overigens los van het vrijwillige beheer door clubs. Het sportcafé is door de gemeente verpacht aan een ondernemer.

De Veerburg was een schip van bijleg

Waar Hollands Kroon tot voor kort tienduizenden euro’s kwijt was aan de Veerburg, is de bijdrage voor dit jaar op maximaal 25.000 euro vastgesteld. Dat is een stuk beter voor de gemeente want tot nu toe was de hal altijd ‘een schip van bijleg’.

Nieuwe sporthal

Het zelfbeheer wordt nu om het halfjaar de gebruikers geëvalueerd. Maar intussen werkt sv Kleine Sluis aan een plan voor een nieuwe sporthal op haar complex. Dat zou dan in de plaats moeten komen van sporthal de Veerburg. Dat plan wordt naar verwachting nog dit voorjaar aan de gemeente aangeboden.

