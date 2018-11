Vlieland zoekt oplossing voor Sportcentrum Flidunen

Het sportcentrum Flidunen op Vlieland kan in de huidige opzet niet in de lucht worden gehouden. De stekker moet eruit, er moet een investeerder komen of het centrum moet in handen komen van een stichting.

De gemeenteraad van Vlieland buigt zich op 26 november over de vraag hoe het verder moet met het sportcentrum Flidunen. Het centrum heeft steeds minder bezoekers en inkomsten.

370.000 euro

“BenW kan het sportcentrum zo niet langer voortzetten. Dit jaar draagt Vlieland 370.000 euro aan het centrum bij uit de gemeentekas. Dat gaat niet langer zo met de budgettaire ruimte die voor 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld”, zo concludeert BenW.

Sluiting niet acceptabel

“De meest rigoureuze oplossing, de stekker eruit trekken, is niet acceptabel”, stelt het college. “Maar gezien de precaire financiële situatie, zal deze optie toch in alle overwegingen moeten worden meegenomen.”

“En ook de tweede, een particuliere investeerder vinden, lijkt niet reëel. “Want ook dan is Flidunen niet rendabel.” Toch wil het college ook deze optie nog niet uitsluiten.

Samenwerking met SRV

BenW heeft meer vertrouwen in een samenwerking tussen het sportcentrum en de stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV). Dit is een aan de gemeente gelieerde stichting. De gasten van de SRV zijn goed voor de helft van het aantal bezoekers.

“De SRV zou met haar kennis en ervaring op gebied van bedrijfsvoering, ook kunnen bijdragen aan het inhoudelijk programma van het sportcentrum.”

Verzoek om overname

Flidunen en SRV hebben onlangs al gesproken over een eventuele overname. En Flidunen heeft de SRV zelfs officieel verzocht om een overname in overweging te nemen. Maar BenW waken echter voor al te veel optimisme.

“Een overname biedt namelijk niet zonder meer een oplossing voor de financiële problemen van Flidunen. Want moet de gemeente een eventueel tekort blijven aanvullen of gaan andere partijen ook een bijdrage leveren aan het behoud van het sportcentrum?”

