Vitesse wil het Gelredome zonder miljoenenboete kopen

Gelderland heeft op 1 maart jl. niet besloten of de provincie meewerkt aan de verkoop van het Gelredome aan Vitesse. De club wil het stadion kopen als de provincie een boetebeding van 11,3 miljoen euro op de verkoop laat vallen. Provinciale Staten vinden dat er nog teveel onduidelijkheden zijn.

Jan Markink, o.a. gedeputeerde financiën en sport, heeft toegezegd om over het plan van Vitesse snel met een voorstel komen.

Gelredome is gebouwd met overheidssteun

Gelderland wilde met een boeteclausule verzekeren dat alle Gelderlanders van het Gelredome konden blijven profiteren. Dit stadion is namelijk met overheidssteun gebouwd. Een paar Gelderse politieke partijen willen Vitesse wel een kans geven en nadenken over het schrappen van de boete. De PVV stelde voor om deze te verlagen naar 6,8 miljoen euro maar over dat voorstel is niet gestemd.

Geen andere evenementen

Gelredome is nu van het bedrijf Spes Bona in Almere, die het pand wel wil verkopen. Exploitatiemaatschappij Gelredome exploitateert Gelredome nu samen met het bedrijf Live Nation. En deze partijen zijn niet van plan om hun contract te verkopen aan Vitesse, zo lieten zij op 28 februari weten. Vitesse zou dus wel het gebouw kunnen kopen, maar mag dan geen andere evenementen dan voetbalwedstrijden laten plaatsvinden.

Ook zonder recht op exploitatie?

Het was op 1 maart niet duidelijk of Vitesse de plannen ook zonder het recht op exploitatie wel wil doorzetten. Gelderland wil in elk geval zo snel mogelijk met de eigenaar, de exploitant en de club om de tafel gaan zitten. In april zouden dan over de opties verder kunnen worden gepraat.

