Ventilatie in veel sporthallen voldoet nu niet

Veel systemen voor ventilatie van sporthallen, zoals in de gemeente Geertruidenberg, zijn te oud. Zij voldoen niet aan de coronarichtlijnen en dat kan voor meerdere sportclubs gevolgen hebben.

Goede ventilatie in sporthallen moet de verspreiding van COVID-19 tegen gaan. De VSG adviseert om de ventilatiesystemen van sporthallen van voor 1992 te laten onderzoeken.

Aanpassingen aan de ventilatie

Op 1 september besluit BenW van Geertruidenberg over het open houden van vier gymzalen van basisscholen en sporthal Parkzicht. Volgens sportwethouder Mike Hofkens zijn voor de hal aanpassingen nodig. Voor de gymzalen is een goede dakventilatie voldoende. Voor sporthal Parkzicht kunnen de nieuwe eisen voor het ventilatiesysteem een voortijdige einde van de hal betekenen.

Gymzalen blijven open

Hofkens ziet de sluiting van Parkzicht ook als een optie. “Ik realiseer me hoe spijtig dit zou zijn voor zaalvoetbal- en handbalteams. Want het is best lastig om zo kort voor de competitie nog uit te moeten wijken.” De gymzalen kunnen wel gewoon open blijven want elke zaal heeft de mogelijkheid van ‘spuiventilatie’.

Leerkrachten kunnen in de zalen de ramen en/of deuren namelijk tegen elkaar open zetten. Het is nu nog geen probleem dat deze open staan. Maar we gaan ook kijken of en zo ja welke andere maatregelen de gemeente kan nemen.”

Centrum De Schattelijn

Ook in cultureel centrum De Schattelijn is het ventilatiesysteem niet goed. Dat is weliswaar geen sportaccommodatie, maar er vinden wel sportactiviteiten plaats. De gemeente zal het systeem waarschijnlijk niet meer laten aanpassen en het centrum gaan afstoten. De gemeente gaat proberen om de clubs ergens anders onder te brengen.

Voor veel gebouwen is de bouwvergunning na 1992 verstrekt. Volgens de VSG voldoen die aan de eisen van NOC*NSF en bieden in deze tijd genoeg ventilatie. Sporthal Dongemond in Geertruidenberg is pas zeven jaar geleden gebouwd. De gemeente hoeft de ventilatie in deze hal dus niet te laten onderzoeken.

