Vrijwilligerstoezicht in zwembad De Spetter in Tholen

Voorheen hielden twee betaalde medewerkers in zwembad De Spetter in Tholen een oogje in het zeil tijdens het ochtendzwemmen. Maar tegenwoordig maken zwemmers kennis met vrijwilligerstoezicht, met name tijdens het ochtendzwemmen tot 9:30 uur. Dan staat er één medewerker met één vrijwilliger langs de kant van het zwembad.

De Spetter in Tholen zet naast betaalde krachten, ook vrijwilligers in om toezicht te houden. Deze maatregel moet de gemeente per jaar een besparing van zo’n 4.000 euro opleveren.

Kostreductie door vrijwilligers in te zetten

De gemeenteraad van Tholen besloot in oktober 2016 dat De Spetter open mag blijven. De lokale gemeenschap zou dan wel een flinke bijdrage moeten leveren. En de exploitatielasten zouden van 150.000 naar 100.000 euro per jaar moeten worden terug gebracht. Het toestaan van vrijwilligerstoezicht is een maatregel om jaarlijks lasten te reduceren.

Schoonmaak en onderhoud

Dat gebeurt inmiddels al op diverse manieren. De inwoners voeren onderhoud uit variërend van schilderwerk tot het schoonmaken van de baden. Daarbovenop komt nu vrijwilligerstoezicht op het wel en wee van de ochtendzwemmers. Dat moet een besparing van 4.000 euro per jaar gaan opleveren.

Ochtendzwemmen onder vrijwilligerstoezicht

Wekelijks komen tussen de 40 en 60 volwassenen hun baantjes trekken tijdens het ochtendzwemmen. Het vrijwilligerstoezicht vindt plaats tijdens dit ochtendzwemmen omdat de gemeente vindt dat dit een activiteit is met een laag veiligheidsrisico.

Cursus toezichthouden

De vrijwilligers volgen op kosten van de gemeente Tholen een cursus. Zij mogen pas toezicht gaan houden nadat zij geslaagd zijn voor zowel het theorie- als het praktijkexamen. In deze cursus is plaats voor 20 deelnemers maar tot nu toe hebben pas 14 personen zich aangemeld.

