Potentieel stadionincident kan escaleren tot grote ramp

In voetbalstadions kan een incident gemakkelijk uitlopen op een grote ramp. Dat constateert het Auditteam Voetbal en Veiligheid (AVV) in een veiligheidsrapport over het afgelopen voetbalseizoen.

Volgens het AVV is de veiligheid van voetbalstadions in het geding. “Er moet structureel aandacht komen voor instortingsgevaar, verdrukking, aanslagen en extreem weer.”

In stadions ligt nu een potentieel drama op de loer. Het ontbreekt aan rampenoefeningen, plannen rond calamiteiten en nooddeuren zijn vaak afgesloten. “Deze combinatie baart ons grote zorgen”, stelt het AVV.

“Wij constateren nu voor de derde keer op rij dat veel zaken niet in orde zijn. Dit mag nu echt niet meer onopgemerkt blijven. De veiligheid moet veel beter. Een potentieel incident kan nu namelijk escaleren tot een grote ramp.”

Negen clubs uit de eredivisie en tien uit de eerste divisie gaven informatie over hun plannen. Volgens het AVV blijkt hieruit dat diverse clubs het afgelopen seizoen geen noodoefeningen deden. Sommige clubs wachten zelfs al ruim een jaar met het uitvoeren van deze oefeningen. “Dit is zelfs tijdens de coronacrisis echt heel opvallend.”

En wat ook opvalt is dat nooduitgangen in de stadions steeds vaker gesloten blijken te zijn. Deze deuren moeten altijd en door iedereen te openen zijn. Als zij afgesloten zijn neemt het risico op verdrukking van bezoekers sterk toe. Ook blijkt er vrijwel geen lering te zijn getrokken uit het instorten van een deel van het dak bij AZ. Uit de informatie die de clubs het AVV gaven, blijkt het thema ‘instorting’ geen hot issue te zijn.

De komende maanden wil het AVV laten onderzoeken hoe de veiligheid in stadions verder kan verbeteren. Daaruit wil de AVV een advies laten volgen over het vaker oefenen van noodplannen. De clubs moeten de plannen rond de omgang met een calamiteit overigens zelf al vollediger maken.

