Pasjessysteem Haagse zwembaden na anonieme brief

Den Haag gaat voor haar zwembaden een pasjessysteem invoeren. Zodra iemand zich misdraagt wordt hem of haar de toegang ontzegd tot alle baden, voor één week tot vijf jaar. De aanleiding voor de invoering zijn bedreigingen door jongeren in het Zuiderparkbad.

Rabin Baldewsingh Sportwethouderheeft de gemeenteraad laten weten dat zich tussen januari 2015 en april 2017, in het Zuiderparkbad 48 geregistreerde incidenten hebben voorgedaan.

Anonieme brief

Een groep medewerkers van het zwembad stelt in een anonieme brief dat vooral Turkse en Marokkaanse jongeren het zwembad terroriseren. Deze brief was voor Baldewsingh aanleiding om extra beveiliging en cameratoezicht in te zetten. Ook moeten bezoekers hun ID-bewijs laten zien. “De maatregelen hebben effect want het is al rustiger geworden”, schrijft de wethouder.

Precies één waarschuwing

“De maatregelen zijn genomen omdat ontoelaatbaar gedrag direct consequenties moet hebben. Daarvoor wordt, als dat nodig mocht zijn, ook de hulp van beveiligers en de politie ingeroepen. De gemeente Den Haag geeft zodra er sprake is van overlast of een misdraging, precies één waarschuwing. Bij de tweede keer wordt de veroorzaker van overlast direct uit het zwembad gezet”, zo schrijft de wethouder.

Bezoekers altijd bekend

Door deze aanpak zijn de afgelopen weken al 23 personen uit het zwembad verwijderd en hebben 6 personen een zwemverbod gekregen. Via een pasjessysteem is de identiteit van bezoekers ‘te allen tijde’ bekend. Bovendien kan een pas voor bepaalde tijd worden gedeactiveerd zodat de toegang tot alle gemeentelijke zwembaden kan worden geweigerd.

Pasjessysteem en tourniquets

De wethouder laat ook uitzoeken of het gebruik van tourniquets bij de ingang ingevoerd kan worden. “Het Hofbad gebruikt deze al maar de kosten en de impact hiervan zijn fors”, schrijft Baldwesingh. Voor de zomer wil hij hierover meer duidelijkheid hebben. Wanneer het pasjessysteem wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.

