Je gedraagt je in Terneuzen of anders blijf je maar weg

Den Haag gaat voor haar zwembaden een pasjessysteem invoeren. Zodra iemand zich misdraagt wordt hem tot alle baden ontzegd. De zwembaden in Terneuzen doen het zonder pasjessysteem maar wie zich niet gedraagt kan ook vertrekken.

“Zo’n tien à vijftien jaar geleden haalden wij de landelijke pers vanwege de overlast van Marokkaanse jongeren uit Lokeren in het zwembad in Axel. Maar zo erg is het nu nog niet.”

Nog maar één waarschuwing

Ronald Groothaert, teamleider accommodaties sport en welzijn bij de gemeente Terneuzen stelt: “De zwembaden in de gemeente Terneuzen geven voortaan nog maar één waarschuwing. Wie zich daarna nog niet gedraagt kan vertrekken. En wie niets leert en vervelend blijft, die hoeft niet meer in de Terneuzense zwembaden terug te komen.

Vervelende sfeer in Terneuzen voorkomen

“Wij zijn nu in zwembad De Vliegende Vaart een week open maar de ligweide is nog niet in gebruik. Jongens die hier komen zwemmen willen iets anders doen dan alleen maar op een handdoek liggen. Voetballen bijvoorbeeld en dat geeft zo af en toe wat gedoe. Zo werd in het zwembad van Sas van Gent niet naar de leiding geluisterd en zodat er een vervelende sfeer ontstond.”

‘Vrolijk en veilig’ waarmaken

Groothaert wil tijdig ingrijpen, vandaar de waarschuwing op de Facebookpagina van de Vliegende Vaart. ,,Het is allemaal nogal marginaal. Het zijn geen toestanden zoals in Den Haag waar zij in de zwembaden boa’s moeten inzetten. We willen die narigheid voor zijn. In Terneuzen voeren we het beleid ‘vrolijk en veilig’.”

Wij willen het leuk houden

“En dat willen wij waarmaken dus vanaf nu geldt: als je je misdraagt, dan moet je weg en hoef je voorlopig niet terug te komen. En als je later opnieuw in de fout gaat, dan wordt je de toegang voor langere tijd ontzegd. Wij willen het in Terneuzen leuk houden”, besluit Groothaert.

