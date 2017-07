Camera’s Fit for Free hangen er puur preventief

“De bewakingscamera’s die in de Fit For Free filialen hangen, staan allemaal uit.” Dat zegt woordvoerder Marjolijn van Oordt van de sportschool die vestigingen heeft in heel Nederland. “Deze kleedcamera’s hangen er puur preventief.”

Van Oordt zegt dat de camera’s puur voor diefstalpreventie in de herenkleedruimtes zijn opgehangen. Volgens haar is de plaatsing vooralsnog heel effectief gebleken.

Tot nul gedaald

“Er werden in onze kleedkamers spullen ontvreemd door bezoekers. Wij hebben in het verleden andere maatregelen genomen maar die bleken niet effectief. Sinds wij de camera’s hebben opgehangen is het aantal diefstallen tot nul gedaald.”

Schending van de privacy

RTL Nieuws berichtte over de camera’s en liet deskundigen opdraven. Die spraken hun bezorgdheid uit over de mogelijke schending van de privacy van de bezoekers. Van Oordt zegt dat zij verbaasd is over de manier waarop het verhaal over de camera’s naar buiten is gekomen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg vorig jaar ‘enkele meldingen’ van klanten met vragen over het cameratoezicht bij Fit For Free. “Daarop heeft de organisatie contact gezocht met de fitnessketen en gezegd waaraan hun cameratoezicht moest voldoen. Het bedrijf heeft toen aangegeven dat het aan deze voorwaarden zou voldoen.”

Jammer

“Wij hebben ook aan verslaggever van RTL gemeld dat de camera’s uit staan. Dan is het jammer dat dit verhaal zo naar buiten wordt gebracht. De preventieve werking van de camera’s zal nu minder worden, nu bekend is geworden dat deze uit staan.”

Camera’s stonden wel aan

Yoeri Vugts van RTL Nieuws geeft aan dat de apparaten tot een aantal maanden geleden nog wel aan stonden. Marjolein van Oordt bevestigt dit. “Maar wij weten niet meer welke in het verleden aangestaan hebben. We hebben die beelden nooit bekeken en ook niet bewaard.”

Follow @Allesportzaken