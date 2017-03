SRO onderzoekt val brug in sportfondsenbad Amersfoort

In het SRO Sportfondsenbad in Amersfoort is op 27 maart jl. een scheidingsbrug naar beneden gevallen. De brug verdeelt het bad in twee delen. Het voorval vond plaats tijdens een training van het team dames onder 17 van ZPC Amersfoort. Niemand in het zwembad raakte gewond.

De brug hangt aan metalen kabels aan het plafond maar tijdens het ophijsen viel deze naar beneden. De badmeesters hadden de brug net vastgemaakt toen de zwemsters een onheilspellend gekraak hoorde.

Uit de buurt

De zwemmers van ZV Hoogland waren er al uit, maar de waterpolomeisjes van ZPC Amersfoort lagen nog in het water. Zij zwommen buiten de verplichte afstand van 6 meter die wordt aangehouden bij het neerlaten of ophalen van de brug. De zwemsters bleven zoals altijd een beetje uit de buurt als de brug wordt opgehesen.

Motorstoring

“Er is wellicht sprake van een motorstoring waardoor een deel van de brug naar beneden is gekomen”, meldt zwembadbeheerder SRO. “De brug wordt jaarlijks gekeurd en was goedgekeurd tot oktober 2017. De brug ligt nog in het bad en zal daar voorlopig nog blijven liggen. Wij moeten allereerst gaan bekijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Onderzoek door SRO

Het zwembad gaat op 28 maart gewoon open. Voor de veiligheid zal in de breedte van het bad worden gezwommen, op een veilige afstand van de brug. Met de verenigingen wordt overlegt over aanpassing van hun activiteiten. Volgens sportwethouder Hans Buijtelaar komt er zeker een onderzoek. “Zoals het er nu naar uit ziet, gaan wij daar hopelijk vanavond al mee aan de slag, maar zeker morgen.”

Achterstallig onderhoud

Buijtelaar weet niet of het voorval te wijten is aan achterstallig onderhoud. Het bestuur van ZPC Amersfoort laat via Facebook weten dat zij van SRO en de gemeente duidelijkheid wil over de oorzaak. “Wij willen weten hoe het zit met de veiligheid en de status van het onderhoud van het bad. Zo’n ongeluk heeft natuurlijk impact op onze sportieve activiteiten.”

