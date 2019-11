‘Les gilets jaunes’, de gele hesjes van de Franse protestbeweging, zijn eigenlijk een soort spandoek geworden. Ook de boeren droegen deze hesjes op hun tractoren tijdens hun protest in Den Haag. Een goed spandoek op de sportclub heeft de impact van een oneliner.

Een goed spandoek heeft de impact van een oneliner. Het geeft met een tekst of afbeelding in é é n oogopslag een emotie of een actie aan.

Kracht van een goed spandoek

De impact van een goed spandoek geldt voor sportclubs net zo goed als voor boeren. Zo’n doek vergroot de kracht en de uitstraling van een club en van de supporters. Toch maken veel clubs nog geen gebruik van dit spotgoedkope reclamemedium.

Veel spandoeken zijn van vinyl of polyester gaas en hangen in een klassiek frame. Drukland kan voor clubs in vele afmetingen een spandoek bedrukken voor zowel binnen- als buitenvarianten.

Toepassingen op en rond de club

Een sportvereniging kan een spandoek op vele manieren laten bedrukken. De toepassing voor het geven van informatie of een reclameboodschap zijn eigenlijk eindeloos. Duizenden clubs gebruiken deze doeken al voor waarschuwingen, bewegwijzering en aankondigingen.

Maar ze zijn ook te gebruiken op de parkeerplaats of tijdens toernooien. Of tegen het clubhuis en, met toestemming van de gemeente, langs of boven de weg. En spandoeken zijn tegenwoordig ook steeds vaker te zien op dranghekken.

Sportvelden en sporthallen

Maar sponsormanagers verkopen spandoeken ook langs de lijn bij sportvelden of in binnenruimten zoals maneges of sporthallen. Drukland print doeken in hoge kwaliteit en eenzijdig in kleur. De maximale rolbreedte is vijf meter en dekotex-doeken bijvoorbeeld zijn van brandwerend materiaal.

Met spandoeken geeft een sportclub een boodschap de toeschouwers en spelers een boodschap mee. Een creatieve boodschap via een spandoek kan een grote impact hebben. En clubs die kiezen voor kwaliteitsdoek, kunnen jarenlang plezier hebben van de sponsorbijdrage.

