LHC Roomburg heeft belangrijke sociale wijkfunctie

De gemeente Leiden onderzoekt of het haalbaar is om LHC Roomburg op haar huidige locatie te laten uitbreiden. De club en omwonenden zijn het nu niet eens over de plek voor deze uitbreiding.

richtlijn KNHB “LHC Roomburg heeft drie velden en dat zijn er twee te weinig”, zegt voorzitter Roelof Hol. “Devan deis 275 leden per veld en wij hebben er ruim 400 per veld.”

Sportpark De Vliet

De vraag is dus niet óf Roomburg moet uitbreiden maar waar. Op sportpark De Vliet kan dat want daar is ruimte voor vijf velden. Dat plan staat ook in de sportnota van wethouder Paul Dirkse maar de hockeyclub wil niet verhuizen.

Meer dan een hockeyclub

“LHC Roomburg heeft een sterke sociale functie in de wijk”, stelt Hol. “Het clubhuis is een kinderopvang en wij zijn net gestart met huiswerkbegeleiding. Op onze velden sporten ook drie scholen uit de omgeving, wij zijn meer dan alleen een hockeyclub.”

Onzinnig en absurd

Niet iedereen ziet uitbreiding van het sportpark zitten. Omwonende Bert Stemerdink vindt het plan ‘onzinnig en absurd’. “Dat scholen sporten op de velden, is geen argument tegen verhuizing. Want als LHC Roomburg hier weg gaat, dan kan daar een andere club voor in de plaats komen.”

Geef LHC Roomburg een kans

De gemeenteraad stemde voor een haalbaarheidsonderzoek. D66 fractievoorzitter Jeffrey van Haaster: “De Lorentzschool, de kinderopvang, de tennisclub en LHC Roomburg werken nu samen. Wij willen dit initiatief de kans geven.” Medio 2018 komt de gemeente Leiden met een besluit over het park.

Genoeg plek

Adrienne van Berg speelt bij de tennisvereniging in het park en haar man en kinderen spelen op LHC Roomburg. Zij vindt dat er genoeg plek is om de club te laten uitbreiden. “Mensen hebben vaak weinig met verandering. Maar die brengt zo af en toe ook goede zaken met zich mee. De zelfstandigheid voor kinderen bijvoorbeeld. Want zij kunnen straks op eigen houtje naar de training of bij Heren 1 gaan kijken.”

