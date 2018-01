SenW gaat sportaccommodaties Ridderkerk beheren

De stichting Sport en Welzijn (SenW) gaat, heel verrassend, de sportaccommodaties in Ridderkerk beheren. Ingewijden verwachtten dat SenW kansloos zou zijn tegen een grote partij zoals Optisport.

Met de opdracht aan SenW het beheer van vijf sportparken en tien accommodaties voor de binnensport en zwembad De Fakkel, is iets meer dan 1,4 miljoen euro per jaar gemoeid.

1,4 miljoen euro

De uitkomst van deze aanbesteding is dat de gemeente Ridderkerk nu 1,4 miljoen euro minder hoeft uit te geven. Dat betekent ongeveer een halvering van de kosten. Daarbij is rekening gehouden met een verhoging van de huren naar een niveau dat de kostprijs dekt.

Kwaliteit en prijs

In totaal zijn aan de gemeente drie offertes uitgebracht. Bij de beoordeling hiervan heeft niet alleen de prijs maar ook de kwaliteit een rol gespeeld. De kwaliteit maakte bij de beoordeling 60% uit en de prijs 40%.

Bezwaar maken

De gunning aan SenW is voorlopig want de twee andere inschrijvers hebben nog tot 1 februari de tijd om bezwaar te maken. Indien zij daarvan geen gebruik zullen maken, is na die datum de gunning definitief.

Niet meer ondershands

Dat de aanbesteding openbaar was, is een gevolg van nieuwe wetgeving. Het werk werd in het verleden aan SenW gegund via een onderhandse aanbesteding. Maar in 2017 bleek dat deze manier van toewijzen niet langer is toegestaan.

SenW gesplitst

Daarop is besloten om de activiteiten van Sport en Welzijn op te splitsen. Een deel houdt zich nu bezig met sport, een ander deel bekommert zich nu om welzijn. De tak Welzijn is ondergebracht in een nieuwe Stichting waaraan het werk ogenschijnlijk zal worden inbesteed.

