Accommodatiebeheer Ridderkerk twee miljoen duurder

Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties organiseert de gemeente Ridderkerk zelf via Sport Service Ridderkerk (SSR). Maar dat beheer kost structureel 275.000 euro meer dan was begroot.

BenW raamde de totale kosten voor SRR voor 2020 op een kleine 2 miljoen euro. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag hierover van de CU over de financiën van Ridderkerk.

1 miljoen minder

Met die bijna 2 miljoen euro is de gemeente altijd nog 1 miljoen ‘voordeliger’ uit dan vroeger. Voor 2018 verzorgde Sport en Welzijn (SenW) het beheer namelijk, zo liet het college weten. Van de totale subsidie van 7 miljoen was in die tijd zo’n 3 miljoen bestemd voor het beheer van accommodaties. Dat beheer betreft sportaccommodaties zoals zwembad De Fakkel, vijf sportparken en negen sporthallen.

Na een openbare aanbesteding startte SenW het beheer destijds voor 1,4 miljoen euro. Maar dat bedrag bleek in 2019 structureel niet uit te kunnen. SenW gaf daarom de opdracht terug aan de gemeente.

Tekort 2 miljoen euro

Wethouder voor financiën Marco Oosterwijk toonde de gemeenteraad in 2019 een begroting voor 2020 met een plusje van 24.000 euro. Maar die raming is links en rechts snel ingehaald door de werkelijkheid. De gemeente verwacht nu namelijk een tekort van iets meer dan 2 miljoen euro.

Dat tekort zou lager kunnen uitvallen door de winst uit grondexploitaties, met name die van Cornelisland. Aan de andere kant is het niet ondenkbaar dat de coronacrisis ook voor de financiën van Ridderkerk nadelige gevolgen heeft. Gelukkig is financiële situatie van de gemeente zeer goed. Ridderkerk beschikt over een aanzienlijk reserve van tientallen miljoenen euro’s.

Follow @Allesportzaken