Ridderkerk neemt beheer sportaccommodaties terug

De stichting Sport en Welzijn beheert en exploiteert de sporthallen, gymzalen, sportparken en zwembad De Fakkel voor de gemeente Ridderkerk. Maar per 1 januari 2020 neemt de gemeente dat beheer weer in eigen handen.

Ridderkerk zet het beheer voort en richt daarvoor een nieuwe rechtsvorm op. De huidige 39 medewerkers kunnen, met dezelfde arbeidsvoorwaarden, bij deze organisatie in dienst treden.

Ridderkerk kan niet meer compenseren

Aanleiding voor het terugnemen van het beheer zijn o.m. veranderde (fiscale) regelgeving. Maar de gemeente mag een aantal zaken niet meer compenseren zonder in botsing te komen met de aanbestedingsregels. Om die reden haalt Ridderkerk het beheer nu dus weer naar zich toe.

Hierdoor ontstaat ruimte om het beheer en de exploitatie van de accommodaties ‘toekomstbestendig’ voort te zetten. Zo blijven de inwoners van Ridderkerk verzekerd van goede en veilige sportaccommodaties.

Contract eerder ontbonden

Het beheer en de exploitatie van de accommodaties is pas vanaf 1 april 2018 een activiteit van Sport en Welzijn. Dit was de uitkomst van een Europese aanbesteding. Het contract met de gemeente zou eigenlijk doorlopen tot eind 2023 maar is nu dus eerder ontbonden.

Het is niet duidelijk of de terugname iets te maken heeft met de problemen met het zwembad in juli jl. Een aantal jongeren kwam toen het zwembad binnen door over hekken te klimmen.

Follow @Allesportzaken