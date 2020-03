Vv Gemert heeft 18 meter draaiende reclameborden

Vv Gemert heeft nu reclameborden die lokale ondernemers een podium geven. Maar de borden wekken ook zonne-energie op en zuiveren de lucht.

Begin februari heeft vv Gemert 18 meter lange reclameborden rond het hoofdveld laten neerzetten. Die borden bestaan drie uit draaibare panelen. “Op kant één staat reclame, op kant twee zitten zonnepanelen en op de laatste luchtzuivering”, vertelt penningmeester Frans van der Heijden.

“De luchtzuivering werkt altijd en zodra er een team speelt, is de reclame zichtbaar. En zijn er geen wedstrijden dan kunnen de zonnepanelen energie opwekken.” Het bedrijf Softs heeft de reclameborden geleverd en 100 grote amateurclubs voor deelname benaderd.

De plaatsing van de borden kost vv Gemert niets maar natuurlijk hebben de borden een verdienmodel. De club moet sponsors werven voor een plek op de borden. En Softs zorgt voor landelijke partijen die reclame maken op die borden.

“Als wij 7.500 euro sponsorgeld binnen brengen, dan doet Softs dat ook.” De verbintenis tussen vv Gemert en het bedrijf duurt vijf jaar. Aan het einde van de rit zou de energierekening van de club flink verlaagd moeten zijn.

Behalve de reclameborden stelt Softs in die vijf jaar ook 300 m² zonnepanelen beschikbaar. Die kan de club op het dak van de kantine laten plaatsen. Daarvoor heeft sportwethouder Inge van Dijk een overeenkomst met Softs ondertekend. De gebouwen zijn namelijk eigendom van de gemeente.

De club betaalt wel voor het gebruik van de panelen maar de opbrengst vloeit naar de clubkas. Van der Heijden is blij met de stap die de club nu heeft gezet. “Wij laten als club zien dat wij verduurzaming heel serieus nemen.”

