Gratis stroom voor sportclubs in Sint Anthonis

In de gemeente Sint Anthonis staan binnenkort wellicht draaibare billboards van 50 m² met drie zijden. Daarop staan niet alleen reclameboodschappen maar deze kunnen ook gratis stroom opwekken.

Ingrid Voncken Milieu wethoudervan Sint Anthonis wil vijf jaar lang 6.500 euro per bord per jaar investeren. Daarvoor krijgen de sportclubs dan gratis energie terug.

Eerst onderzoeken

Deze zogeheten Softs Pointspanelen worden gehuurd en de energie die de panelen opwekken wordt gratis doorgeven aan de sportclubs. Volgens Voncken verdient deze investering zichzelf terug. “Wij gaan dit idee natuurlijk eerst onderzoeken.”

Verduurzaming bevorderen

De gemeente gaat bekijken of er voldoende bedrijven zijn die via dit systeem willen sponsoren. “Wij gaan een avond organiseren om de mogelijkheden uit te leggen. Het ziet er veelbelovend uit en het is een mooie manier om verduurzaming te bevorderen”, stelt Voncken. “En de clubs die meedoen krijgen gratis stroom.”

Gratis stroom uit 50 m² oppervlakte

De panelen hebben een vaste oppervlakte van 50 m² en zijn toe te passen op alle vrije oppervlaktes in gemeenten. Bijvoorbeeld op een muur zoals van het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch waarop deze panelen al te vinden zijn.

Kunstgrasveld 120° kantelen

In een stadion kan met behulp van liggende panelen ook een vloer worden aangelegd met een kunstgrasveld. Maar 120° gekanteld biedt deze vloer ook een halve hectare zonnepanelen. Wethouder Voncken is enthousiast over de mogelijkheden die dit systeem voor gratis stroom biedt.

Sint Anthonis voorop

“Zo lopen wij in Sint Anthonis voorop met verduurzaming want de gemeente zou zo’n systeem kunnen huren. En voor bedrijven kan het vervolgens interessant zijn om hiermee iets te gaan doen. Bedrijven die meebetalen en hun naam op de panelen plaatsen, ondernemen maatschappelijk verantwoord. En dat is toch ook weer mooi meegenomen”, besluit wethouder Voncken.

Follow @Allesportzaken