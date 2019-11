Goedkope buitenreclame ontwikkelt een gunfactor

Bedrijven leveren via goedkope buitenreclame een bijdrage aan de gemeenschap. Zij helpen clubs die via contributie en de opbrengst van de kantine, het hoofd boven water proberen te houden.

Het plaatsen van sponsorborden bij sportclubs is een vorm van maatschappelijk ondernemen. De inkomsten hiervan zijn voor amateurclubs vaak zeer welkom.

Rol in de samenleving

Amateurclubs hebben het lang niet altijd even gemakkelijk. Zij hebben een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving maar krijgen toch steeds minder geld van hun gemeente. Ook het gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders speelt hen parten.

Het clubleven zorgt voor sociale cohesie en sportief en gezond gedrag door jong en oud. Clubs en de hele lokale gemeenschap, waarderen daarom elke hulp van bedrijven. De Rabobank, zoals de vestiging in Apeldoorn, heeft bijvoorbeeld een ijzersterke reputatie voor hun hulp aan sportclubs.

Goedkope buitenreclame helpt clubs

Het rendement voor bedrijven zit ‘m in de mate waarin zij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Maar het is voor een bedrijf wel zaak om een club te steunen die een grote link met hen heeft. Veel sponsors besteden elk jaar geld aan bij voorkeur goedkope buitenreclame langs het sportveld. Of zij zoeken meer naamsbekendheid via hun bedrijfsnaam op de sportkleding.

Sponsoring of donatie

Bedrijven dragen vaak ook ‘in natura’ bij in de vorm van sportkleding of etens- en drinkwaren. In ruil daarvoor maakt de club dan reclame voor het bedrijf in haar clubblad of via de website. Maar veel bedrijven geven hun club geld of goederen zonder een naamsvermelding te vragen. In zo’n geval is er sprake van een donatie.

Naamsbekendheid en gunfactor

De meeste clubs vragen voor een reclame-uiting rond het sportveld zo’n 500 euro. Die prijs heeft natuurlijk wel alles te maken met het aantal leden en bezoekers dat wekelijks komt kijken. Via de borden ontstaat naamsbekendheid bij de ouders en de bezoekers langs de lijn. Maar een bedrijf bouwt via deze goedkope buitenreclame lokaal ook een gunfactor op.

