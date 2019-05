Zwembad De Waterlinie Culemborg in zwaar weer

Een sluiting van het 3 jaar geleden geopende zwembad De Waterlinie in Culemborg komt dichterbij. Het bad kampt al sinds de opening in 2016 met tekorten en kan vanaf juli de rekeningen niet meer betalen.

De gemeenteraad van Culemborg liet de financiële situatie van De Waterlinie onderzoeken. Het bad blijkt op korte termijn meer dan 100.000 euro nodig te hebben om overeind te blijven.

Vrijwilligers zwembad De Waterlinie

Het zwembad kampt mede met een tekort omdat veel minder vrijwilligers kwamen opdagen dan was ingeschat. Zwembad De Waterlinie heeft 125 vrijwilligers nodig maar komt er 85 tekort. Zij zouden onder meer de horeca en de receptie bemensen. De horeca van het bad is nu verlieslatend vanwege dit tekort aan vrijwilligers.

Meer dan 4 ton subsidie

Daarnaast schetste het onderzoeksbureau Praesentis meerdere toekomstscenario’s. Hieruit bleek dat elk jaar een subsidie van meer dan 400.000 euro nodig is, bovenop de éénmalige spoedinvestering.

De gemeenteraad wilde vijf jaar geleden de subsidie nog beperken tot zo’n 250.000 euro. Daarvoor was wel een nieuw bad nodig want met het oude zwembad was die korting op het subsidie niet haalbaar.

Is niets doen een optie?

De gemeenteraad van Culemborg kreeg op 20 mei alle opties voor zwembad De Waterlinie gepresenteerd. Maar het scenario ‘niets doen’ was wat een aantal raadsleden betreft, onvoldoende uitgewerkt.

En niets doen betekent uitstel van betaling en dat is doorgaans het voorportaal van een faillissement. De raad wil nu met name weten wat ‘niets doen’ Culemborg kost ten opzichte van een doorstart met bijbehorend subsidie.

