Hoe realiseer je rendabel sportvastgoed

De eerste bijeenkomst van het BouwregieNetwerk in Zeist is alweer achter de rug. Op deze meeting kwamen op 12 januari jl. al meteen ruim 40 gasten af uit omliggende gemeenten zoals Nieuwegein en Utrecht. Het belangrijkste thema was ‘Investeren in, en beheer en onderhoud van rendabel sportvastgoed’.

draaijer+partners Marc Vermeeren Arjen Jansen Als sprekers waren Berry ten Pas (),(Sweco) en(Procap) uitgenodigd om hun kennis en ervaringen op sportgebied met de aanwezigen te delen.

Rendabel sportvastgoed

BouwregieNetwerk houdt elke tweede donderdag van de maand een bijeenkomst. Tijdens deze eerste ontstond al meteen een goeie discussie over het neerzetten van rendabel sportvastgoed. De principes hiervoor zijn logisch maar ze komen in de praktijk niet of te weinig terug. De meest nuttige uitkomsten van deze middag zijn:

Investeer in nieuwe sportinfrastructuur

Er ontstaan steeds vaker varianten op bestaande sporten, mede dankzij nieuwe technologie. Sport wordt steeds vaker minder plaats gebonden en individueler. Maar sportvastgoed wordt vaak nog gebouwd voor sociale competitie en de traditionele sporten. Er moet meer worden gedacht richting een beweegparcours voor hardlopers, fietsers of andere buitensporters.

Plaats de gebruiker centraal

Het is beter om niet met de stenen te beginnen maar met een ‘Programma van bewegen’ en te bepalen hoe het vastgoed benut gaat worden. Betrek de mensen binnen de gemeente, verwijder de ambtelijke schotten en kijk eens kritisch naar de normen. Want moet een accommodatie nou wel aan topsporteisen voldoen of kan dit ook anders worden gerealiseerd.

Investeer in de samenwerking

Voor elk sportvastgoed weer een nieuw ‘Programma van eisen’ opstellen kost teveel geld en gaat ten koste van de inrichting. Maak eens gebruik van eerder projecten zoals van een turnkey gymzaal zodat er veel slimmer gebouwd en beheerd kan worden. En breng de eigenaar (meestal de gemeente) en de exploitant (sportbedrijf of club) in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar.

