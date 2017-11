Optisport in één klap 11 zwembaden en sporthallen rijker

Optisport Exploitaties heeft 11 vestigingen overgenomen van de Nederlandse Leisure Groep (NLG). Het bedrijf in Gorinchem is daarmee in een klap maar liefst 9 zwembaden en 2 sporthallen rijker.

Directeur Erwin van Iersel is blij dat de overname nu een feit is. “Het is mooi dat wij zowel onze nieuwe collega’s als de gasten al vanaf vandaag mogen verwelkomen.

Meer welness en fitness

Met de overname van de locaties van de NLG, realiseert Optisport een stevige groei van de portefeuille. Noël Teunissen en Léon du Plessis van NLG: “Onze medewerkers en gasten zijn bij Optisport in goede handen. Verkoop van deze vestigingen biedt ons de mogelijkheid om ons meer te gaan richten op welness en fitness.”

Werkgelegenheid niet in gevaar

Per 3 november 2017 zijn alle lopende contracten van NLG met gemeenten, medewerkers, clubs en huurders één op één overgenomen. De overname heeft dus geen consequenties voor de werkgelegenheid van de medewerkers. Ook de openstelling van de overgenomen locaties blijft hetzelfde.

Optisport wil de gasten met haar dienstverlening zo goed mogelijk bedienen en een nog betere gastbeleving gaan bieden. Maar het bedrijf staat nu ook sterker in de vrijetijdsmarkt.

Groeiversnelling Optisport

Met de overname verstevigt Optisport haar positie als marktleider in de exploitatie en het beheer van voorzieningen zoals zwembaden en sporthallen. Van Iersel: “Via deze overname versnellen wij onze groei. En door kennis en ervaring van bonden en medewerkers te bundelen ontstaan er programma’s op topniveau.”

Na de verkoop van de 11 sportlocaties zal NLG zich intensiever gaan toeleggen op de fitness- en wellnessmarkt en haar locaties in Zutphen, Lobith, Zelhem, Oldenzaal/Wierden.

Follow @Allesportzaken