Onveilige lichtmasten rondom Groningse sportvelden

De gemeente Groningen gaat op lokale sportparken 55 onveilige lichtmasten vervangen. Deze zijn door roestvorming onveilig geworden. Het aantal te vervangen masten zal vermoedelijk oplopen naar 300 stuks.

Er is inmiddels een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van alle 464 lichtmasten rondom de sportvelden in de gemeente.

De afgelopen zomer vond onderhoud plaats op sportpark Coendersborg. Tijdens de werkzaamheden kwam bij toeval aan het licht dat er een probleem was met de lichtmasten.

“Het bleek dat één van de masten niet stabiel stond”, zegt sportwethouder Inge Jongman. Zolang de gemeente de situatie onderzoekt, mogen clubs vanaf windkracht 6 en bij onweer niet sporten.

De gemeente heeft de afgelopen jaren de veiligheid van de lichtmasten niet gecheckt. “Daarvoor was geen budget uitgetrokken en ook geen aanleiding”, vertelde Jongman. “We gaan het probleem met deze onveilige lichtmasten nu aanpakken.”

Het probleem van de lichtmasten is roestvorming onderaan de palen. Ook de lasnaden zijn soms deels gescheurd. Als de gemeente 300 onveilige lichtmasten moet vervangen, dan kost dat ruim 7 ton. Dat bedrag zal uit het huidige sportbudget moeten komen. De gemeente heeft de sportclubs waar de onveilige masten staan, nog niet geïnformeerd. Dat zal volgens de wethouder zo snel mogelijk gebeuren.

Raadslid René Bolle reageert geschokt. “Het is heel zorgelijk dat het probleem met de onveilige lichtmasten bij toeval is ontdekt. Je gaat er vanuit dat de gemeente de palen jaarlijks controleert. Stel je voor dat zo’n paal tijdens een wedstrijd ineens omvalt.”

Dat de gemeente die masten niet structureel controleert is volgens Bolle het resultaat van een te klein sportbudget. “Je zou de masten jaarlijks moeten onderhouden en op tijd moeten vervangen. Maar daar is dus geen geld voor begroot.”

“Dit toont maar aan dat er voor de sportbegroting te weinig geld is uitgetrokken”, stelde Bolle. Wethouder Jongman wil de onveilige lichtmasten laten vervangen met geld uit het huidige sportbudget. Maar daar is Bolle geen voorstander van.

