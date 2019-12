Oirschot pakt achterstallig onderhoud sportparken aan

Oirschot pakt op korte termijn de achterstand in het onderhoud van sportparken aan en investeert daarin 6,5 ton. De sportclubs wachten al heel lang op deze inhaalslag.

De achterstanden kwamen aan het licht bij het maken van de plannen voor sportpark Moorland. Maar van d e aanpak ervan kwam het alsmaar niet.

Oirschot liet het onderhoud maar

De clubs gaven jaren terug al aan dat het onderhoud van de parken echt achter liep. Ook tijdens de privatisering van jaren eerder, kwamen al problemen naar voren. Zeker is dat Oirschot jarenlang niet genoeg geld heeft aan onderhoud heeft besteed.

Wethouder Esther Langens kreeg het beladen dossier in 2018 op haar bureau. Haar partijgenoot Caspar van Hoek was er toen al over gestruikeld. Langens is blij met de steun van de raad en gaf toe dat er bij de clubs veel wantrouwen heerst.

Oirschot moet echt aan de bak

“Oirschot heeft ook wel iets goed te maken. De privatisering was namelijk frustrerend en het onderhoud lag lang stil. Willen de clubs de gemeente nog serieus nemen, dan moet Oirschot nu echt aan de bak. De velden en parken krijgen onderhoudsniveau C, dat is zo’n beetje een zes.”

Maar met die zes is de levensduur van de voorzieningen wel gewaarborgd. Langens beloofde bij het onderhoud met de clubs te zullen overleggen. Waar mogelijk moeten zij wel zelf klussen doen om meer gedaan te krijgen met het budget.

Nieuw huurtarieven

Waar het kan werkt de gemeente mee. En soms zullen clubs dat willen omdat een gemeente werk gunstiger kan uitbesteden. Maar na het wegwerken van het achterstallig onderhoud zijn de gesprekken met de clubs nog niet klaar.

De gemeente wil, via een nieuw subsidiemodel, ook nieuwe huurtarieven voor de accommodaties vaststellen. Oirschot wil haar clubs ook stimuleren om het kleine onderhoud zelf of samen met andere clubs te gaan doen.

