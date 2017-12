Naamswijziging Amsterdam Arena duurt pijnlijk lang

De nabestaanden van Johan Cruijff betreuren het uitblijven van een akkoord over de naamswijziging van de Amsterdam Arena in de Johan Cruijff Arena. Dit schrijft Jordi Cruijff vandaag in De Telegraaf.

AFC Ajax “Als afwachtende partij weten wij niet precies wat er speelt”, stelt Jordi Cruijff. “Het stadion,en de gemeente lijken er niet uit te komen, maar het fijne weten wij daar niet van.”

Meer tijd nodig

In april 2017 werd bekend dat de drie partijen een intentieverklaring hadden ondertekend om de Amsterdam Arena naar Cruijff te vernoemen. Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat binnen 6 maanden de definitieve afspraken konden worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

In oktober werd duidelijk dat de wijziging vertraging opliep en acht maanden later is de naam nog steeds niet gewijzigd. “Omdat de betrokken partijen meer tijd nodig hebben om het proces af te ronden”.

Intentieverklaring

De verwachting van alle partijen was dat nog voor einde 2017 de naamswijziging zou worden doorgevoerd. Maar ook die termijn lijkt niet gehaald te worden. Jordi Cruijff: “Wij hadden gehoopt dat na de intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Maar helaas blijkt dat niet het geval.”

Gênant

Cruijff bestrijdt dat de vertraging te wijten is aan de nabestaanden. “Wij hebben geluiden opgevangen dat de familie aan de naamgeving zou willen verdienen. Dat klopt niet en zo’n verhaal is voor onze familie tamelijk gênant. Als het stadion ooit de Johan Cruijff Arena zou gaan heten, dan vinden wij dat alleen maar heel mooi.”

“Wel houden wij de vinger aan de pols voor het geval er een sponsor aan de naam van mijn vader wordt gekoppeld. Daarover willen wij wel inspraak hebben, maar dat is nu niet aan de orde. Het is zelfs nooit besproken en dat heeft ook geen zin zolang de betrokken partijen er niet uit zijn.”

