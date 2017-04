MHC Ede gedraagt zich als koekoeksjong tegenover Etric

Arnold Versteeg, raadslid in de gemeente Ede, heeft vragen gesteld over problemen met de verhuur van een kleedkamer door MHC Ede. De hockeyclub zou op zaterdag geen kleedruimte meer aan de Edese Trimclub Etric wil verhuren. Dit werd Etric namelijk medegedeeld tijdens de verbouwing van de accommodatie aan de Bosrand.

Al bijna 50 jaar lang maken de hardloopgroepen van Etric iedere zaterdag tussen 08:45 tot 10:00 uur gebruik van de kleedlokalen in het hockeycomplex van MHC Ede. Dat ging altijd goed.

Etric kon blijven huren

Aanvankelijk werd daarvoor door Etric huur betaald aan de gemeente. En na de privatisering van de sportaccommodatie vond MHC Ede het prima dat Etric de kleedkamer zou blijven huren. Tijdens de bouw van een nieuwe accommodatie sinds medio 2016, moest Etric tijdelijk elders omkleden. Dat doet de club nu zelfs al een paar maanden in de lobby van Hotel de Bosrand.

Hockeyclub wil er niet over praten

Maar de hockeyclub lijkt toch niet met de verhuur van een kleedkamer door te willen gaan. En verzoeken van Etric om hier met het bestuur even over te praten zijn tot nu toe genegeerd. Etric wil MHC Ede zelfs tegemoet komen door bijvoorbeeld slechts één kleedkamer te gebruiken voor mannen en vrouwen. Maar iedere suggestie wordt door de voorzitter van de hockeyclub in een kort e-mailbericht weggewuifd.

Verhuur verliep altijd zonder problemen

Raadslid Versteeg wil daarom van BenW van Ede weten waarom verhuur nu ineens, met nota bene extra kleedruimte, niet meer mogelijk zou zijn. “Terwijl de verhuur van kleedruimte voor een uurtje per week al tientallen jaren zonder problemen verliep.”

Versteeg wil ook graag weten wat het college ervan vindt dat MHC Ede de samenwerking opzegt en vervolgens enig overleg weigert. En al helemaal omdat de kleedkamers, anders dan het clubgebouw, geen eigendom zijn van MHC Ede.

