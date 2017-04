Johan Cruijff ArenA nieuwe naam van Amsterdam ArenA

De Amsterdam Arena krijgt de naam Johan Cruijff ArenA. Dit werd bekend gemaakt op de dag dat Cruijff 70 jaar zou zijn geworden. Om de wijziging van de naam mogelijk te maken hebben Ajax, de Amsterdam Arena en de gemeente een aantal afspraken moeten maken en een intentie-overeenkomst opgesteld.

Het bestuur van de Amsterdam ArenA, de directie van AFC Ajax en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken om de naam van de Amsterdam ArenA te wijzigen in de Johan Cruijff ArenA.

Waardig eerbetoon

Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend, een waardig eerbetoon geven. Jordi Cruijff heeft namens de familie laten weten verheugd en vereerd te zijn met deze intentie. De planning is nu zo dat de afspraken binnen zes maanden in een contract worden voorgelegd aan alle betrokken partijen.

Johan Cruijff ArenA

Binnen een week na het overlijden van Cruijff heeft burgemeester Van der Laan een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de familie Cruijff. Hij bood namens BenW aan om in de stad een permanent eerbetoon aan Johan Cruijff te realiseren. In de daarop volgende maanden kwam de wijziging van de naam Amsterdam ArenA in ‘Johan Cruijff ArenA’ als meest wenselijk naar voren.

Uitwerking van de details

Voor een nieuwe naam moesten eerst afspraken worden gewijzigd, bijvoorbeeld over de eigendomsverhoudingen. Maar het resultaat is dat op 25 april 2017 bekend werd gemaakt dat de naam Amsterdam ArenA zal worden gewijzigd in Johan Cruijff ArenA. De details worden nu verder uitgewerkt maar volgens sportwethouder Eric van der Burg kan het niet meer fout gaan.

Naam krijgt een aparte lading

Michael van Praag is blij met dit eerbetoon aan Cruijff. “En deze beslissing straalt ook af op de gemeente Amsterdam. Een stadion met de naam Johan Cruijff ArenA krijgt nu in de hele wereld een aparte lading. Ook dat is voor de stad Amsterdam en heel Nederland heel mooi.”

Follow @Allesportzaken