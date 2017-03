Inspectie van rvs in zwembaden nog steeds niet in orde

In 2016 bleek dat zwembaden de gevaren van de toepassing van roestvastsstaal (rvs) niet serieus namen. Hierop legde toenmalig minister Stef Blok de zwembadbranche een onderzoeksplicht op. Die hield in dat na inspectie en voor 1 januari 2017, gevaarlijk rvs uit de zwembaden verwijderd moest zijn.

Reporter Radio onderzocht de inspectierapporten van zwembaden in 48 gemeenten. Van de grote gemeenten bleek 48% de veiligheid niet op orde te hebben, van de kleine zelfs 63%.

Resultaten na inspectie

Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen als beste uit de bus. En grote gemeenten die het goed voor elkaar hebben zijn Tilburg, Eindhoven, Den Haag en Enschede. Maar in Friesland, Noord-Holland en Gelderland heeft niet één van de 12 gemeenten zijn zaakjes voor elkaar.

Baby Rosalie dodelijk getroffen

De chloordamp uit het zwemwater tast het rvs aan. In 2011 was dit al de oorzaak van een tragisch dodelijk ongeval in zwembad De Reeshof in Tilburg. Bij dit ongeluk werd een baby dodelijk getroffen door een geluidsbox die van de muur viel. Maar vijf jaar later bleek dat de risico’s voor de veiligheid nog steeds niet series werden genomen.

Keurmerk Veilig & Schoon

Reporter Radio ontdekte dat in elf gemeenten die hun zaakjes na inspectie niet op orde hadden, bovendien een aantal zwembaden het keurmerk Veilig & Schoon kregen. Van 2 zwembaden uit die elf gemeenten ontbreekt het rapport. Van 3 andere bestaat wel een rapport maar is het niet duidelijk of zij na de inspectie wel aan de eisen voldoen.

Wanneer krijgt een gemeente een onvoldoende

De resultaten van de gemeenten worden als onvoldoende aangemerkt indien:

er geen inspectierapport bestaat van alle zwembaden in de gemeente;

de zwembaden in hotels, vakantieparken, revalidatie inrichtingen of fitnessclubs zijn overgeslagen;

er wel een rapport met aanbevelingen ligt maar daarna geen plan van aanpak is opgesteld;

een inspectie pas na maart 2017 zal worden uitgevoerd.

