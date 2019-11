Voetbalclubs in Venlo boos over huurverhoging

De veertien voetbalclubs in Venlo hebben protest aangetekend tegen de geplande tariefverhoging voor sportaccommodaties. Dat meldt 1Limburg n.a.v. een bericht van Omroep Venlo.

Een clublidmaatschap is straks alleen nog maar weggelegd voor gefortuneerden. En voor de kinderen die de contributie vergoed krijgen uit het Jeugdfonds Sport.

Brandbrief over huurtarieven

De voorzitters van de 14 voetbalclubs in Venlo hebben samen een brandbrief gestuurd aan het gemeentebestuur. Het college wil de komende drie jaar de huurtarieven namelijk in stappen verhogen. Dat komt voor de clubs uiteindelijk neer op een stijging van meer dan 40%. De gemeenteraad van Venlo zal de tariefverhoging op 6 november as. bespreken.

Gemeentebestuur versterkt negatieve trend

De gemeenteraad wist een vergelijkbaar voorstel in 2018 nog te blokkeren. Toch probeert BenW het dit jaar het opnieuw, tot afgrijzen van de voorzitters. “De huurstijging betekent een verhoging van de kosten voor elke vereniging.

Die kan enkele duizenden euro’s per jaar zijn maar ook meer dan tienduizend euro. Dit staat in de brief aan BenW die omroep Venlo heeft geciteerd.

“Maar het gemeentebestuur versterkt hiermee ook een negatieve trend van de afgelopen jaren. Steeds minder mensen zullen zich bij een club aansluiten. En steeds minder zullen daardoor gaan bewegen met alle gevolgen van dien voor de gezondheid.”

Voetbalclubs in Venlo vrezen afhaken

De voetbalclubs in Venlo zijn bang dat voor een bepaalde groep mensen, de drempel om te sporten te groot wordt. “Zij zullen dan niet meer bij een vereniging inschrijven. Een lidmaatschap van een sportclub is straks alleen nog maar voor bepaalde groepen weggelegd.”

“Dat zullen de gefortuneerden in onze maatschappij zijn, plus de kinderen die de contributie vergoed krijgen uit het Jeugdfonds Sport. Bij de mensen die niet tot één van deze twee groepen behoren, lopen wij het risico dat zij afhaken.”

Follow @Allesportzaken