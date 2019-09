Duidelijke huurtarieven sportzalen en -hallen Vught

De gemeente Vught wil vanaf 2020 duidelijke huurtarieven voor haar zes sportaccommodaties. Dat gaf sportwethouder Toine van de Ven op 5 september aan.

“Sportclubs begrijpen niet waarom de ene gymzaal 13 euro per uur kost en een soortgelijke gymzaal 25 euro. Vught wil daarom duidelijke huurtarieven.”

Duidelijke huurtarieven

Een aantal lokale clubs hebben met Vught meegedacht over een systeem met duidelijke huurtarieven. “De huur van zalen bedraagt vaak meer dan de helft van de kosten”, stelt voorzitter Rob Stevens van de Vughtse sportclub Prins Hendrik.

“Als club wil je weten hoeveel je aan huur kwijt bent. Wij hebben daarvoor de NOC*NSF normen voor gymzalen, sportzalen en sporthallen bekeken. Voor PH betekent het nieuwe systeem een minder hoge huur.”

Als de gemeenteraad akkoord gaat, betalen clubs vanaf januari 18,50 euro per uur voor een gymzaal. Voor een sportzaal (ongeveer 2 keer een gymzaal) gaat het tarief naar 35 euro. En de huur voor de hele Martinihal (zo’n 3 keer een gymzaal) bedraagt dan 48 euro per uur.

Gunstig voor clubs in Vught

De nieuwe tarieven zijn volgens van de Ven lager dan de huidige huur voor de sportclubs. Maar voor de clubs buiten Vught gelden hogere tarieven. “Vught legt structureel zo’n 10.000 euro per jaar op de huur toe”, stelt de wethouder. “Een deel komt via de belasting weer terug. Maar Vught wil vooral clubs helpen voor welke de huur van een accommodatie een flinke hap uit het budget is.”

Drempel verlagen

“Wij hopen dat binnenclubs de sportruimten nu bijvoorbeeld een uurtje langer kunnen gaan huren. Dan kunnen er meer inwoners van Vught in beweging komen. Onlangs bracht een club het idee naar voren om balsporten voor peuters te organiseren. Dat zou leuk zijn. Vught wil de drempel voor de huur van een sportzaal voor mensen in Vught verlagen. De gemeente heeft namelijk niets aan sportzalen die niemand gebruikt.”.De gemeenteraad zal het voorstel voor duidelijke huurtarieven in oktober behandelen.

