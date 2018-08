ADO Den Haag start horecaservice op businesstribune

ADO Den Haag heeft in de afgelopen jaren renovaties laten uitvoeren aan de businesstribune van het Cars Jeans Stadion. En dit jaar is aanpassing van de businesstribune voltooid om een horecaservice te kunnen introduceren.

W&H Sports heeft nieuwe business seats geleverd aan ADO Den Haag . De club maakt hiermee een start met een horecaservice. De stoelen hebben de clubkleuren en het clublogo.

Tafeltje

De tribune is opnieuw ingedeeld zodat nu om de twee business seats ruimte is voor een op maat gemaakt tafeltje. Om de ruimte hiervoor te maken zijn er zo’n 200 oude tribunestoelen verwijderd. De nieuwe seats zijn geplaatst en gemonteerd door Sport Installatie Partners in Hoofddorp.

Met deze horecaservice heeft ADO Den Haag een primeur te pakken. De club is nu de eerste in Nederland die horecaservice aan de tafel van de supporters zal gaan aanbieden.

W&H Sports

W&H Sports levert o.a. tribunes, tribunestoelen, business seats en kleedkamerinrichting. Het bedrijf heeft o.a. stoelen geleverd en geplaatst in het Olympisch Stadion Amsterdam, FC Utrecht, Feyenoord en in het Wagener Stadion. En natuurlijk bij ADO Den Haag.

Follow @Allesportzaken