Knelpunten voor ‘open’ sportpark sv Geinoord

Het hek bij de entree van sv Geinoord staat er weer. De gemeente had de schuifpoort met het oog op de nieuwe ‘open’ bestemming van het sportpark weggehaald. Maar sv Geinoord bleek eigenaar van het hek.

Behalve het toegangshek haalde Nieuwegein ook andere hekken weg. Die laatste zijn eigendom van de gemeente. Dat gebeurde omdat het een sportpark ‘open’ moet zijn.

Bonnetje naar de gemeente

En het park is nu al sinds begin juli vrij toegankelijk. Ook voor vandalen overigens, want onder andere de dug-outs moest het de afgelopen zomer al ontgelden. Sv Geinoord heeft de rekening voor de schade bij de gemeente ingediend. “Een bonnetje van duizenden euros”, aldus voorzitter Hans van der Meijden.

Sv Geinoord moet eerst praten

Maar vooralsnog betaalt de gemeente dat niet. Nieuwegein wil eerst met de clubs praten over hoe om te gaan met het ‘open’ sportpark. De club had namelijk ook al last van vandalen vóórdat de hekken werden weggehaald”, stelde Joop Hendriks, beleidsmedewerker sport bij de gemeente.

Gevaarlijk fietspad

Het hek is niet het enige punt van discussie tussen de club en de gemeente. Een ander probleem is het fietspad dat dwars over het complex is aangelegd. Van der Meijden: “Kinderen, spelers en ouders kruisen dit fietspad elke dag vele malen. Dat gaat gegarandeerd tot ongelukken leiden. Er rijdt van alles met hoge snelheid over het fietspad, deze week zelfs een auto.”

Paaltje misschien een goed idee

Inmiddels zet sv Geinoord acties op stapel waar ook hockeyclub MHCN zich nu achter schaart. Van der Meijden: “Samen vertegenwoordigen wij zo’n 2.500 leden en zeker 5.000 ouders en sympathisanten.”

Maar Hendriks is niet onder de indruk van dit argument. “De gemeente realiseert zich dat een ‘open’ sportpark veel vraagt van alle betrokkenen. Misschien is het goed om aan het begin van het fietspad eerst eens een paaltje te plaatsen om auto’s tegen te houden.”

