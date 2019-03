Handtekeningenactie Rood-Wit ’58 en SDC Putten

De gemeente Putten wijzigde in 2017 haar subsidiebeleid voor de buitensportclubs. Die moeten groot onderhoud nu zelf gaan betalen. Clubs kunnen nu alleen nog een ‘open club subsidie’ ‘verdienen’ met wmo-activiteiten.

SDC Putten stapte in 2018 in de Puttense Sportfederatie om mee te praten over het gemeentelijke sportbeleid. Maar het nieuwe subsidiebeleid was niet tegen te houden.

Hoofdpijndossier

De binnensport in Putten krijgt wel geld voor groot onderhoud en de voetbalclubs niet. Dat vinden SDC Putten en Rood-Wit ’58 niet eerlijk. SDC-voorzitter Albert de Bruin willen daar samen met collega Gerard van de Kamp van Rood-Wit ’58, iets aan doen.

“Dit is voor ons een hoofdpijndossier want in mei start het al. Groot onderhoud kost SDC dit jaar zo’n 30 mille en Rood-Wit zo’n 10 mille. Dat geld hebben wij niet, net zomin als het materieel en de kennis. En een professioneel bedrijf moet dit onderhoud uitvoeren.”

Verantwoordelijkheid nemen

De gemeente Putten verzorgde al sinds de jaren vijftig het groot onderhoud bij beide voetbalclubs. “Wij kregen daarvoor nog 26.600 euro in 2016. De open club subsidie bedroeg in 2017 en 2018 maximaal 10.000 euro. De gemeente betaalde ons als compensatie over die twee jaar 34.000 euro”, stelt De Bruin. Wij komen dus in feite nog 22.000 euro tekort.”

Het probleem is dit jaar nog groter omdat de gemeente de compensatieregeling stopt. Putten wil niet meer over groot onderhoud praten terwijl wij vinden dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Handtekeningenactie

In de subsidiebesluiten kloppen een aantal zaken niet. Veel raadsleden hebben bovendien geen idee over de uitwerking van het sportbeleid. Wij starten daarom, gezien de urgentie, een handtekeningenactie.”

De clubs willen het onderwerp ‘groot onderhoud’ op de agenda van de raadsvergadering van 9 mei laten plaatsen. Daarvoor zijn minimaal 23 handtekeningen nodig van personen van 16 jaar en ouder.

“De handtekeningenactie is al op 16 maart gestart en er zijn al bijna tweehonderd handtekeningen gezet. Samen met Rood-Wit hopen wij de 1.000 te halen. Dit is voor ons, buiten een bodemprocedure, het laatste redmiddel. Wij willen in Putten weer het gezonde boerenverstand terug hebben.”

