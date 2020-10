Ook golfsport is enorm populair tijdens de coronacrisis

Sinds corona-uitbraak zit de golfsport, net zoals tennis, behoorlijk in de lift. Golfbanen zien het aantal leden en bezoekers flink stijgen. De sport blijkt een gouden mix van sportief op afstand buiten bezig zijn, mét sociaal contact.

Alice en Susan Kool van Golfpark Wilnis zijn blij. “In de eerste weken na de heropening wilden alle leden spelen. In de zomer werd het rustiger, maar nu zien we toch weer een stijging.”

Prima sport in coronatijd

Normaal gaan mensen op vakantie. Maar door de coronacrisis blijven ze thuis maar willen wel coronaproof iets doen. “Veel leden spelen vaker, we zien meer gastspelers en er is meer animo voor de golflessen. Alleen die acht weken gedwongen sluiting vangen we er niet mee op.”

“We zijn blij dat de leden ons trouw zijn gebleven, maar we missen veel horeca-omzet. Wij zien veel twintigers en dertigers die lekker sportief en sociaal met elkaar bezig zijn. En in de golfsport houd je onderling altijd al afstand, een prima sport dus in coronatijd.”

Stijging van 15 procent

Dat merkt Golfclub Zeegersloot in Alphen ook. Manager Bart Rekers ziet een forse aanwas aan leden. “Nu mensen aan hun regio gebonden zijn is de baan bijna continu vol. Ook de driving-range is steeds bezet. Ook veel niet-leden bellen en met goed weer staat de telefoon hier roodgloeiend.”

Rob Schroen, manager Golf- en Countryclub Liemeer heeft er al zo’n 140 nieuwe leden bij. “Dat is een stijging van 15 procent. Door de corona zoeken mensen iets dat wél kan. Wij krijgen ook veel mensen tussen de 25 en 40 jaar aan de start. Deze ontwikkeling helpt om de periode maart t/m mei een beetje goed te maken”, zegt Schroen.

Meer belangstelling golfsport

Corona heeft zeker gevolgen gehad voor ons sportgedrag, stelt Ine Pulles van het Mulier Instituut. “Nederlanders gingen in de lockdown veel minder bewegen. Dat herstelde zich weer na de versoepeling en in de zomer.”

“Omdat sportclubs en -scholen dicht moesten, zijn buitensporten nu opvallend populair. Buitenfitness, skeeleren en mountainbiken stonden tussen april en juli in de top-10 van meest beoefende sporten. En nieuw in die top-10 is sinds juni tennis.” De golfsport staat nu nog niet op de lijst, maar Pulles ziet wel dat de belangstelling is toegenomen.

