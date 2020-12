Gemeente Schiedam drie jaar verder met Optisport

Optisport baat de komende drie jaar de vier sporthallen en twee zwembaden van de gemeente Schiedam uit. BenW besloot, na een aanbestedingsproces, verder te gaan met de partij die dat de afgelopen zeven jaar ook al deed.

BenW van de gemeente Schiedam is blij dat Optisport , zeker in deze moeilijke tijd, de exploitatie van de accommodaties voortzet.

Drie partijen

Voor het aanbestedingsproces meldden zich in eerste instantie drie partijen. “Deze partijen hebben alle dezelfde informatie gekregen en de accommodaties kunnen schouwen”, aldus het college. “Zij hebben ook vragen kunnen stellen, verdeeld over twee ronden. Daarbij speelde ook de omgang met de gevolgen van de Corona-uitbraak een rol.”

Uiteindelijk heeft van de drie bedrijven alleen Optisport een bod uitgebracht. In de afspraken is onder meer opgenomen dat de gebouwen ‘in goede staat onderhouden dienen te worden’. Ook zullen de prijzen jaarlijks niet met meer dan het indexeringscijfer mogen stijgen.

Al zeven jaar exploitant

“Wij zijn blij dat Optisport, zeker in deze moeilijke tijd, de exploitatie van de accommodaties voortzet”, aldus BenW. Optisport was de afgelopen zeven jaar al de exploitant. BenW ziet een positieve ontwikkeling in het aantal bezoekers van de zwembaden Zuid en Groenoord. Maar ook in de sporthallen Margriet, Groenoord, Oost en Zuid gaat het goed.

Optisport betaalt Schiedam huur maar krijgt daar een jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie voor terug. “Per saldo geeft dit op de gemeentebegroting een gunstiger resultaat. De aanbesteding heeft geleid tot een verbeterd exploitatieresultaat van de accommodaties van ca. 200.000 euro vanaf 2021”, aldus het college.

Vertrouwen van de gemeente Schiedam

Locatiemanager Dogan Corneille van Optisport reageert opgetogen. “Uiteraard zijn wij heel blij met de uitkomst. Optisport heeft de afgelopen jaren laten zien een mooie bijdrage te leveren aan het sport- en bewegingsaanbod van de stad. Dat we dat weer drie jaar mogen doen, geeft aan dat de gemeente Schiedam vertrouwen heeft in ons bedrijf.”

Follow @Allesportzaken