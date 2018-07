Schone was project van FC Trias een aanrader

Bij FC Trias ligt elk weekend de schone was keurig klaar voor de clubteams. FC Trias richtte een complete wasserette in waar mensen met een beperking een paar dagen per week aan de slag zijn.

Winterswijk vroeg de lokale sportverenigingen om iets te verzinnen zodat de sportparken niet alleen vanaf 17:00 uur gebruikt zouden worden.

Eigen wasserette voor de schone was

Om ideeën op te doen reisde de gemeente met Trias naar DZC’68 in Doetinchem. Die club zet zich samen met Zozijn in om voor mensen met een beperking, activiteiten te ontplooien, zoals taal- en kooklessen. “Dat was heel inspirerend”, vond het bestuur van FC Trias, “Maar niets echt iets voor ons.”

Trias zocht vervolgens Vogido in Enschede op. “Daar had de club een wasserette waar de kleding van de leden werd gewassen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat was precies wat wij zochten”, zo vertelde voorzitter Jan Wilterdink.

Gemeente was enthousiast

De gemeente was direct enthousiast toen wij onze plannen ontvouwden. “Het bleek alleen lastig om een projectleider te vinden dus hebben wij het zelf maar opgepakt. “Wij hebben met Estinea wel duidelijke afspraken gemaakt. Zij begeleid de mensen met een beperking en wij faciliteren de wasserette.”

Onder de clubtribune werd een complete wasserette ingericht. “Dat was een flinke investering die zonder de hulp van vrijwilligers, een sponsor, de gemeente en de lokale Rotary nooit mogelijk was geweest.”

“Gewone wasmachines doen over een wasbeurt zo’n twee uur, dus dat was te lang. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor industriële wasmachines die een wasje in een half uur klaar hebben.”

Aanrader voor andere clubs

Na een paar maanden proefdraaien ligt de sportkleding nu ieder weekend gewassen en gesorteerd klaar. Dat bevalt FC Trias uitstekend. “Het mes snijdt aan twee kanten. De mensen hebben een zinvolle dagbesteding en wij de schone was.”

“Ik zou het andere clubs zeker aanraden”, zegt Wilterdink. “Hoe weinig ook, maar je kunt iets doen voor de maatschappij. En je bent als club meer dan alleen een plek waar je twee keer een helft komt voetballen.”

