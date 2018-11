Wij kunnen nu weer als sportvereniging functioneren

Er was een lange schorsing voor nodig maar de gemeenteraad van Borger-Odoorn komt vv De Treffer ’16 tegemoet. Er zal nu snel omkleedgelegenheid, verlichting en opslag op het sportpark worden aangelegd.

Het voormalige clubhuis van De Treffer ’16 is nu een dorpshuis. Daar kunnen de leden van de sportvereniging dus niet meer terecht. Ze moeten nu naar de sporthal even verderop.

Zooitje

De 12-jarige Franka de Vries was één van de insprekers bij de vergadering van de gemeenteraad. Zij vertelde dat zij boos is over de huidige situatie. “Bij thuiswedstrijden schaam ik me als onze tegenstanders zeggen dat het bij ons een zooitje is. Want zij hebben gelijk.”

“De stroom van de lichtmasten komt van een aggregaat en plassen moet bij hoge nood naar ergens in de bosjes. Op deze manier dwingen wij als sportclub steeds minder respect af bij onze tegenstanders.”

Voorstel aangenomen

Sportwethouder Niek Wind deed eerder al de toezegging dat de ergste problemen zouden worden opgelost. De gemeenteraad heeft nu unaniem een voorstel aangenomen.

De gemeente zorgt voor kleedkamers, bij voorkeur in het dorpshuis maar anders in de Hunsowhal. Het pad erheen zal worden verlicht en verhard en er moet goede veldverlichting en opslagruimte worden aangelegd komen.

Weer een echte sportvereniging

Bij de leden van de club die in grote getale waren komen opdagen, heerst nu enige tevredenheid. “Wij zijn er blij mee dat het voorstel is aangenomen.”

“Wij zetten binnenkort samen met de gemeente nog wel wat puntjes op de i, maar er lijkt nu een eind te zijn gekomen aan twee jaar strijd. De Treffer krijgt nu eindelijk de kans om weer als een echte sportvereniging te functioneren”, zegt voorzitter Wim Hospers.

