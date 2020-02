De Helze in Geldrop moet twee tennisbanen inleveren

Tennisclub De Helze in Geldrop zal het vanaf dit voorjaar met minder banen moeten doen. De gemeente Geldrop-Mierlo schrapt namelijk twee van de twaalf banen op het park van de club.

Geldrop is baaneigenaar en heeft onlangs weer zes van de twaalf banen laten keuren. Die banen zijn ouder dan vijftien jaar en uit de keuring bleek dat vier banen aan renovatie toe zijn.

De Helze krijgt steeds minder leden

Dat was voor de gemeente het moment om te onderzoeken of De Helze nog wel twaalf banen nodig heeft. Want de club heeft, net als vele andere tennisclubs in Nederland, te maken met een teruglopend ledental.

Dat zijn er nu nog 500 en de KNLTB houdt als richtlijn 50 tot 70 spelers per baan aan. Bij verlichte banen is dat zo’n 90 spelers. Uitgaande van die norm zou De Helze dus aan zes banen genoeg hebben.

Soepele richtlijn voor De Helze

De gemeente hanteert een soepele richtlijn en komt uit op acht tot tien banen. De gemeente zal de twee banen laten renoveren die het dichtst bij het paviljoen en het terras liggen.

Aan de rand van het park zullen twee banen verdwijnen en over twee jaar beoordeelt Geldrop de situatie opnieuw. Als het aantal leden dan verder is teruggelopen, kan de gemeente weer twee banen schrappen.

Sportbestemming

Het hele terrein heeft een sportbestemming dus kan de gemeente niet zomaar iets anders met de plek doen. Een woordvoerder van Geldrop geeft aan dat dit ook niet wenselijk is.

“Het gaat om sportterrein en die bestemming moet het park dan ook houden. Is het niet voor tennis dan is het misschien voor aan populariteit winnende padel of voor hockey. De velden van Hockey Geldorp liggen vlak naast de banen van De Helze.”

