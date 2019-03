Clubcollectief in Buren voor beheer en onderhoud

BenW van Buren wil dat de acht voetbalclubs beheer en onderhoud van de velden en sportcomplexen samen gaan uitvoeren. Dit clubcollectief, verenigd in de BVV, krijgt hiervoor elk jaar 164.000 euro.

Het voorstel van het Burense college aan de gemeenteraad, is het resultaat van een langdurig proces. De raad besloot al in 2010 om veldonderhoud per 2012 niet meer te subsidiëren.

Win-win situatie clubcollectief en gemeente

Dit heeft in de afgelopen jaren al geleid tot meer samenwerking tussen de voetbalclubs. Wethouder Daan Russchen: “Met 2.300 leden en meer dan 500 vrijwilligers hebben de voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke en sociale functie.”

“Financieel gezien is de samenwerking een win-win situatie. De gemeente heeft met de BVV één aanspreekpunt. Dat scheelt enorm in het overleg en de afstemming over renovatie, beheer en onderhoud van sportparken. En de BVV kan nu zelf haar keuzes maken en alle prioriteiten stellen.”

Meer samenwerking in een clubcollectief

BVV-voorzitter Dick van Ommeren: “Iedere voetbalclub behoudt in het collectief haar eigen identiteit en sportpark. Wel moeten wij meer open staan voor initiatieven en meer samenwerking met de dorpsgemeenschap opzoeken. Maar samenwerking in een clubcollectief biedt ook kansen want samen sta je sterker, richting de gemeente maar ook richting leveranciers.”

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel richten de clubs een coöperatie of stichting op. Het college stelt de raad voor om éénmalig 110.000 euro beschikbaar te stellen. De clubs kunnen daarmee hun clubcollectief inrichten en achterstallig onderhoud wegwerken.

Vitale sportverenigingen

Voor de bijdrage moeten de clubs zich wel ontwikkelen richting vitale sportverenigingen en -parken. Want een sportclub is een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten en werkzoekenden in de wijk en het dorp Buren.

De clubs moeten hun accommodaties niet alleen zelf gebruiken maar bijvoorbeeld ook te beschikking stellen voor het onderwijs. De complexen van het clubcollectief moeten ook worden ingezet voor doelgroepen zoals ouderen.

Follow @Allesportzaken